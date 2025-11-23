+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटाका सबै मतदान केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक, मतदानस्थल तयार गरिँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते ७:३५

२० फागुन, धनकुटा। निर्वाचन सामग्री बुझेर मतदानस्थल पुगेका निर्वाचन कर्मचारीहरुले जिल्लाका सबै मतदानस्थलमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरेका छन् ।

धनकुटामा रहेका ११९ मतदानस्थलमा १६६ मतदान केन्द्र र दुई अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन् । अस्थायी मतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फको मात्रै मतदान हुनेछ ।

१८ गते नै मतदानस्थल पुगेर सूचना टाँस गरिसकेका निर्वाचन कर्मचारीहरुले मंगलबार सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरेका हुन् । निर्वाचनपूर्वका सबै काम पूरा भएको र मतदानस्थलको व्यवस्थापन र मतदानको काम मात्रै अब बाँकी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । हरेक मतदान केन्द्रमा सुरक्षा कर्मी बाहेक ६ जना कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र इङ्नामका अनुसार जिल्लाका सबै मतदानस्थलमा सर्बदलीय बैठक सम्पन्न भएको हो । इङ्नामले जिल्लाका सबै मतदान स्थलमा पुगेका कर्मचारीले पुगेकै दिन सुचना टाँस गर्नुका साथै मंगलबार सर्वदलिय बैठक गरी मतदान स्थल निर्माण गर्न थालेको जानकारी दिए । बुधबारसम्म मतदानस्थल तयार गरेपछि २१ गते मतदान हुनेछ ।

मतदानपछि ढुवानी र गणनास्थलको पनि तयारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मतदानपछि मतपेटीका मतगणनास्थलसम्म ढुवानी गर्ने भएको छ ।

यस्तै मतगणनाको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको धनकुटाको सामुदायिक भवनमा मतपेटीका भण्डारण र गणनाका लागि तारजाली लगाएर तयारी बनाइएको छ । तारबारसहितको मतगणनास्थल निर्माण गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत इङ्नामले जानकारी दिए ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा ७ वटा स्थानीय तहमा ६० वटा वडा छन् । धनकुटामा एक लाख १८ हजार ४२५ मतदाता रहेका छन् । धनकुटामा तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १७ जना उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।

आम निर्वाचन धनकुटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जाम् भोट हाल्न (तस्वीरहरू)

जाम् भोट हाल्न (तस्वीरहरू)
अर्घाखाँचीका सबै मतदानस्थलमा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री

अर्घाखाँचीका सबै मतदानस्थलमा पुर्‍याइयो निर्वाचन सामग्री
मौन अवधि सुरु, आचारसंहिता अनुगमन गर्न अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन

मौन अवधि सुरु, आचारसंहिता अनुगमन गर्न अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको आह्वान : होलीको खुसी साट्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र ऐतिहासिक बनाऔं

प्रधानमन्त्रीको आह्वान : होलीको खुसी साट्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र ऐतिहासिक बनाऔं
मौन अवधिअघि नै मौन छ शान्तिनगर, पुगेनन् कोही उम्मेदवार

मौन अवधिअघि नै मौन छ शान्तिनगर, पुगेनन् कोही उम्मेदवार
‘बुटवललाई नयाँ भर्सनको नेतृत्व चाहिएको छ’

‘बुटवललाई नयाँ भर्सनको नेतृत्व चाहिएको छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित