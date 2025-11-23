धनकुटामा एमालेको सुरुवाती अग्रता, श्रम संस्कृति पछ्याउँदै

२२ फागुन, धनकुटा । धनकुटामा नेकपा एमालेका राजेन्द्रकुमार राईले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् । एक हजार ४०१ मतको गणना गर्दा राईले ५१४ मत पाएका छन् ।
उनलाई श्रम संस्कृति पार्टीका सानबहादुर राईले ५१० मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका दिनेश राईले १८८ मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का दिनेश भण्डारीले २३, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राईले १५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज पौडेलले ९ मत पाएका छन् ।
