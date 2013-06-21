एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद (सूचीसहित)

३० फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ चयन हुने १६ जना सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ ।
शनिबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले १६ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।
यी हुन् एमालेले सिफारिस गरेका १६ नाम :
जनजाति
महिला :
–भूमिका सुब्बा
–गंगादेवी श्रेष्ठ
पुरुष :
–रामबहादुर थापा मगर
–कुलभक्त शाक्य
खस आर्य
महिला :
–पद्मा अर्याल
–टुकाभद्रा हमाल
–एशुदा कुमारी बराल (पिछडिएको क्षेत्र)
पुरुष :
–गुरु प्रसाद बराल
–पुष्पराज कंडेल
थारु
–कृपाराम राना (पुरुष)
दलित
महिला :
–विष्णुमाया वी.के.
–नीता घतानी
मधेसी
महिला :
–रिङ्ला यादव
–यशोधा कुमारी यादव
पुरुष :
–चन्द्रेश्वर मण्डल (पुरुष)
मुस्लिम
महिला :
–साजिदा सिद्दीकी
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4