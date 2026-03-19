+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गण्डकीमा प्रकाश बराल बने कांग्रेसको प्रमुख सचेतक, एमालेबाट को ?

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि कांग्रेस–एमाले दलभित्र असन्तुष्टि

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सचेतक बराललाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रकाश बराललाई दिएको छ।
  • मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै कांग्रेसका नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा मन्त्री बनाएका थिए।
  • गण्डकीमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्री हेरफेरप्रति असन्तुष्टि जारी छ।

२२ वैशाख, पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले पाएका छन् । यसअघिका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेपछि यो पद रिक्त थियो ।

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सचेतक बराललाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका हुन् । २ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।

पाण्डेले एमालेसहितको सरकारका मन्त्री हेरफेर गर्दा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद ऊर्जा र एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नेता पाण्डेले मंगलबार प्रमुख सचेतकको जिम्मेबारी बराललाई दिएसँगै सचेतक पद रिक्त छ ।

प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा दलका नेताले सचेतक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । केही दिनभित्रै सचेतकको पनि टुंगो लाग्ने नवनियुक्त प्रमुख सचेतक बरालले जानकारी दिए । एमालेले भने प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको छैन ।

यसअघिका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले अबको संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगावै नियुक्त गर्ने तयारी दलको नेताले गरेको बताए । एमाले सचेतकमा भने देवका पहारी यथावत छिन् ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन परिणामपछि आन्तरिक द्वन्द्व अझ बढेको छ । त्यसको असर गण्डकीमा पनि परेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रको समन्वय र गण्डकीका बहालवाला मन्त्रीसँग कुनै छलफल तथा जानकारीसमेत नदिइ हेरफेर गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो ।

कारबाही गरेर बर्खास्त गरेजसरी जानकारीसमेत नदिइएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै यसअघिका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

संसदीय दलको नेता फेर्न योजना र हस्ताक्षर उठाउनेसम्मको रणनीति अगाडि बढेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले छिटो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उनले मन्त्री बनाएका यसअघिका प्रमुख सचेतक बन्दप्रसाद गगन थापानिकट नेता हुन् । उनले विशेष महाधिवेशनमै भूमिका खेलेका थिए ।

पाण्डेले उनैलाई मन्त्री बनाएर संसदीय दलको नेता फेर्ने योजनालाई बिफल बनाइदिएको कांग्रेसकै सांसदहरूको भनाइ छ । यसअघि संसदीय दलको नेताका निर्वाचन हुँदा भने नन्दप्रसादले पाण्डेलाई नै मत हालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे शेरबहादुर देउवा समूहबाट पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर हुन् भने महाधिवेशनमा उनी देउवा समूहबाट उपसभापतिमा उठ्ने योजनासमेत बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गगन समूहका मानिने तर यसअघि आफैंलाई मत हालेका सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरुङ, वन मन्त्री नम्डु गुरुङ र जीतबहादुर शेरचन अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र गण्डकीमा असन्तुष्टि छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले करिब जेनजी आन्दोलन अगाडि नै मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका थिए । तर, पाण्डेले रोकेका थिए । गण्डकीमा एमाले सचिवसमेत रहेका अधिकारी र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच गुटगत लडाइँ छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको महाधिवेशनमा भने दुवै केपी शर्मा ओली पक्षमै उभिएर एक भएको सन्देश दिए पनि पार्टीभित्र भने एकमना हुन सकेको छैन र त्यसको असर दलभित्रसमेत छ । अधिकारीले पृथ्वीसुब्बा समूहकै भनिएकी पद्मा जिसीको ठाउँमा त्यही समूहका भीम कार्कीलाई कृषि मन्त्री बनाए । पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालको ठाउँमा यशोदा रिमाल नियुक्त भएकी छन् ।

खगराजकै जोडबलमा यसअघि मन्त्री भएका प्रकाशबहादुर केसीको ठाउँमा प्रमुख सचेतक गोविन्दलाई भौतिक मन्त्री बनाएका थिए । स्वास्थ्यमा कृष्ण पाठकलाई हटाएर खगराजले लक्ष्मण पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्री हेरफेरप्रति दुबै दलका असन्तुष्टि अहिले पनि जारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । एमालेभित्र प्रमुख सचेतक खगराजले कसलाई रोज्छन् भन्ने निकै चासो र कसरतसमेत भइरहेको एक सांसदले बताए ।

गण्डकी प्रदेश नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस प्रकाश बराल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौं

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौं
‘बालेनको साथपछि फेवातालको विवाद सल्ट्याउने बाटो बन्यो’

‘बालेनको साथपछि फेवातालको विवाद सल्ट्याउने बाटो बन्यो’
गण्डकीमा ६० प्रतिशत मत खस्यो, कतै आजै, कतै भोलिबाट मतगणना

गण्डकीमा ६० प्रतिशत मत खस्यो, कतै आजै, कतै भोलिबाट मतगणना
गण्डकीका १४ हजार बढी कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने

गण्डकीका १४ हजार बढी कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने
गण्डकीको ८ वर्ष : जो सधैं सत्ताको केन्द्रमा रहे, उनैले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहे

गण्डकीको ८ वर्ष : जो सधैं सत्ताको केन्द्रमा रहे, उनैले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहे
देउवाको निगाहमा सांसद बने जगत, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जितिन् सम्झना

देउवाको निगाहमा सांसद बने जगत, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जितिन् सम्झना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित