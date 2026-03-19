गण्डकीमा प्रकाश बराल बने कांग्रेसको प्रमुख सचेतक, एमालेबाट को ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रकाश बराललाई दिएको छ।
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै कांग्रेसका नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा मन्त्री बनाएका थिए।
- गण्डकीमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्री हेरफेरप्रति असन्तुष्टि जारी छ।
२२ वैशाख, पोखरा । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले पाएका छन् । यसअघिका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेपछि यो पद रिक्त थियो ।
गण्डकी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सचेतक बराललाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका हुन् । २ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए ।
पाण्डेले एमालेसहितको सरकारका मन्त्री हेरफेर गर्दा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद ऊर्जा र एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नेता पाण्डेले मंगलबार प्रमुख सचेतकको जिम्मेबारी बराललाई दिएसँगै सचेतक पद रिक्त छ ।
प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा दलका नेताले सचेतक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । केही दिनभित्रै सचेतकको पनि टुंगो लाग्ने नवनियुक्त प्रमुख सचेतक बरालले जानकारी दिए । एमालेले भने प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको छैन ।
यसअघिका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले अबको संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगावै नियुक्त गर्ने तयारी दलको नेताले गरेको बताए । एमाले सचेतकमा भने देवका पहारी यथावत छिन् ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन परिणामपछि आन्तरिक द्वन्द्व अझ बढेको छ । त्यसको असर गण्डकीमा पनि परेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रको समन्वय र गण्डकीका बहालवाला मन्त्रीसँग कुनै छलफल तथा जानकारीसमेत नदिइ हेरफेर गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो ।
कारबाही गरेर बर्खास्त गरेजसरी जानकारीसमेत नदिइएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको भन्दै यसअघिका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
संसदीय दलको नेता फेर्न योजना र हस्ताक्षर उठाउनेसम्मको रणनीति अगाडि बढेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले छिटो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उनले मन्त्री बनाएका यसअघिका प्रमुख सचेतक बन्दप्रसाद गगन थापानिकट नेता हुन् । उनले विशेष महाधिवेशनमै भूमिका खेलेका थिए ।
पाण्डेले उनैलाई मन्त्री बनाएर संसदीय दलको नेता फेर्ने योजनालाई बिफल बनाइदिएको कांग्रेसकै सांसदहरूको भनाइ छ । यसअघि संसदीय दलको नेताका निर्वाचन हुँदा भने नन्दप्रसादले पाण्डेलाई नै मत हालेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे शेरबहादुर देउवा समूहबाट पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर हुन् भने महाधिवेशनमा उनी देउवा समूहबाट उपसभापतिमा उठ्ने योजनासमेत बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गगन समूहका मानिने तर यसअघि आफैंलाई मत हालेका सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरुङ, वन मन्त्री नम्डु गुरुङ र जीतबहादुर शेरचन अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र गण्डकीमा असन्तुष्टि छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले करिब जेनजी आन्दोलन अगाडि नै मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका थिए । तर, पाण्डेले रोकेका थिए । गण्डकीमा एमाले सचिवसमेत रहेका अधिकारी र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच गुटगत लडाइँ छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको महाधिवेशनमा भने दुवै केपी शर्मा ओली पक्षमै उभिएर एक भएको सन्देश दिए पनि पार्टीभित्र भने एकमना हुन सकेको छैन र त्यसको असर दलभित्रसमेत छ । अधिकारीले पृथ्वीसुब्बा समूहकै भनिएकी पद्मा जिसीको ठाउँमा त्यही समूहका भीम कार्कीलाई कृषि मन्त्री बनाए । पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालको ठाउँमा यशोदा रिमाल नियुक्त भएकी छन् ।
खगराजकै जोडबलमा यसअघि मन्त्री भएका प्रकाशबहादुर केसीको ठाउँमा प्रमुख सचेतक गोविन्दलाई भौतिक मन्त्री बनाएका थिए । स्वास्थ्यमा कृष्ण पाठकलाई हटाएर खगराजले लक्ष्मण पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्री हेरफेरप्रति दुबै दलका असन्तुष्टि अहिले पनि जारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । एमालेभित्र प्रमुख सचेतक खगराजले कसलाई रोज्छन् भन्ने निकै चासो र कसरतसमेत भइरहेको एक सांसदले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4