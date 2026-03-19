गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ समग्र मुलुकको विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
  • मुख्यमन्त्री पाण्डेले भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको र त्यसले सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको उल्लेख गरेका छन्।
  • प्रदेश सरकार सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र दिगो विकासमार्फत जनताको आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।

१ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ समग्र मुलुकको विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नयाँ वर्ष २०८३ का अवसरमा मंगलबार शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नयाँ वर्षको अवसरमा आपसी प्रेम, सहकार्य र सद्भाव अभिवृद्धि गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा दिगो विकासमार्फत जनताको आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस घटनाले सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा गहिरो प्रभाव पारेको बताएका छन् ।

प्राकृतिक विपद्, स्रोतसाधनको सीमितता, अपेक्षित राजस्व सङ्कलनमा कमी तथा विविध सामाजिक समस्याहरूले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको भन्दै उनले यी सबै चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै एकताबद्ध र सकारात्मक सोचका साथ समग्र विकासका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार तथा संस्थागत विकासमा हासिल उपलब्धि गण्डकी प्रदेशवासी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रको सहकार्यको परिणाम भएको उनले बताएका छन् ।

‘यस सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासीको सङ्कल्प साकार पार्ने दिशामा प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ,’ उनले भनेका छन् । –रासस

‘बालेनको साथपछि फेवातालको विवाद सल्ट्याउने बाटो बन्यो’

गण्डकीमा ६० प्रतिशत मत खस्यो, कतै आजै, कतै भोलिबाट मतगणना

गण्डकीका १४ हजार बढी कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने

गण्डकीको ८ वर्ष : जो सधैं सत्ताको केन्द्रमा रहे, उनैले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहे

देउवाको निगाहमा सांसद बने जगत, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले जितिन् सम्झना

गण्डकीमा नेकपा : जितेकाले छाडे, नयाँलाई अवसर तर महिला उम्मेदवार शून्य

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

