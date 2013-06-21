+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Comments
Shares

बादशाहको गीत ‘टटिरी’ को विवाद चर्कियो : लरेन्स बिश्नोई समूहबाट ज्यान मार्ने धम्की

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १३:४१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय र्‍यापर बादशाहलाई उनको गीत 'टटिरी' का कारण लरेन्स बिश्नोई समूहले ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी गरिएको छ।
  • हरियाणा प्रहरीले बादशाहविरुद्ध गीतमा किशोरीलाई अपमानजनक देखाएको भन्दै एफआईआर दर्ता गरेको छ।
  • सामाजिक सञ्जालमा धम्कीपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको र राष्ट्रिय महिला आयोगले अनुसन्धान निर्देशन दिएको छ।

मुम्बई । भारतीय र्‍यापर बादशाहलाई उनको नयाँ गीत ‘टटिरी’ का कारण ज्यान मार्ने धम्की दिइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको एक पोस्टमार्फत उनलाई लरेन्स बिश्नोई समूहको नाम जोडेर धम्की दिइएको बताइएको छ ।

उक्त पोस्टमा यसअघि पनि फोनमार्फत चेतावनी दिइएको दाबी गरिएको छ । गीतलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला यस्तो धम्की सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप ध्यान खिचेको छ ।

यसअघि पनि गीतकै विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगले हरियाणा प्रहरीलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको अवस्थामा बादशाहलाई पक्राउ गर्न समेत आदेश दिएको बताइएको छ । साथै आवश्यक परे उनको पासपोर्ट समेत जफत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।

यता सामाजिक सञ्जालमा आएको धम्कीपछि सुरक्षा र अनुसन्धानको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । यस घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।

सोसल मिडियामा गरिएको अर्को पोस्टमा धम्की दिने समूहले आफैँलाई घटनासँग जोड्ने दाबी पनि गरेको छ । फेसबुकमा ‘रणदीप मलिक अनिल पंडित’ नामको एकाउन्टबाट गरिएको पोस्टमा असंध रोड, पानीपतस्थित एक वेस्टर्न युनियन कार्यालयमा भएको फायरिङ घटनाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

पोस्टमा “जय महाकाल, जय श्री राम” लेख्दै सबैलाई सम्बोधन गरिएको छ र त्यसपछि उक्त फायरिङ आफूहरूले गराएको दाबी गरिएको छ । पोस्टमा रणदीप मलिक र अनिल पंडित नाम उल्लेख गर्दै पानीपतको असंध रोडमा गैरी र शैंकीको कार्यालयमा भएको गोलीकाण्ड आफूहरूले गराएको भनिएको छ ।

त्यस पोस्टमा उक्त कार्यालय हवाला कारोबारमार्फत देशको पैसा विदेश पठाइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ । यद्यपि यसबारे आधिकारिक निकायले पुष्टि गरेको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।

‘टटिरी’ गीतको एक पंक्तिबाट विवाद, बादशाहले माफी मागे

र्‍यापर बादशाहको हरियाणवी गीत ‘टटिरी’ पनि विवादको कारण बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लरेन्स बिश्नोई समूहसँग जोड्ने व्यक्तिले यही गीतलाई लिएर धम्की दिएको दाबी गरिएको हो ।

गीतको एक पंक्तिलाई लिएर केही व्यक्तिले आपत्ति जनाएका छन् । गीतमा प्रयोग गरिएको “आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने” भन्ने लाइनले हरियाणाका महिलालाई अपमानजनक ढंगले चित्रण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

विवाद बढेपछि बादशाहले उक्त गीत सामाजिक सञ्जालबाट हटाएका छन् । साथै उनले एक भिडियो सन्देशमार्फत दर्शक र श्रोतासँग माफी पनि मागेका थिए ।

गीतलाई लिएर सुरु भएको विवादपछि अहिले धम्कीको विषयले थप चर्चा पाएको छ । घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

गीतको भिडियोपछि विवाद

र्‍यापर बादशाहको हरियाणवी गीत ‘टटिरी’ लाई लिएर विवाद तब चर्कियो जब हरियाणा प्रहरीले उनीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्‍यो ।

प्रहरीका अनुसार गीतको भिडियोमा विद्यालयको पोशाक लगाएका किशोरीलाई हरियाणा रोडवेजको बसभित्र नाचिरहेको देखाइएको छ । भिडियोमा प्रयोग गरिएका केही हाउभाउ र शब्द आपत्तिजनक भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो ।

यही आधारमा प्रहरीले बादशाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । साथै आवश्यक परे विदेश जान नदिन ‘लुकआउट नोटिस’ जारी गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गीतलाई लिएर सुरु भएको यही विवादका बीच सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको धम्कीले घटनालाई अझ चर्चामा ल्याएको छ । अहिले यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
बादशाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित