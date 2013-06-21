बादशाहको गीत ‘टटिरी’ को विवाद चर्कियो : लरेन्स बिश्नोई समूहबाट ज्यान मार्ने धम्की

News Summary
मुम्बई । भारतीय र्यापर बादशाहलाई उनको नयाँ गीत ‘टटिरी’ का कारण ज्यान मार्ने धम्की दिइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएको एक पोस्टमार्फत उनलाई लरेन्स बिश्नोई समूहको नाम जोडेर धम्की दिइएको बताइएको छ ।
उक्त पोस्टमा यसअघि पनि फोनमार्फत चेतावनी दिइएको दाबी गरिएको छ । गीतलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला यस्तो धम्की सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप ध्यान खिचेको छ ।
यसअघि पनि गीतकै विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगले हरियाणा प्रहरीलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको अवस्थामा बादशाहलाई पक्राउ गर्न समेत आदेश दिएको बताइएको छ । साथै आवश्यक परे उनको पासपोर्ट समेत जफत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
यता सामाजिक सञ्जालमा आएको धम्कीपछि सुरक्षा र अनुसन्धानको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । यस घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
सोसल मिडियामा गरिएको अर्को पोस्टमा धम्की दिने समूहले आफैँलाई घटनासँग जोड्ने दाबी पनि गरेको छ । फेसबुकमा ‘रणदीप मलिक अनिल पंडित’ नामको एकाउन्टबाट गरिएको पोस्टमा असंध रोड, पानीपतस्थित एक वेस्टर्न युनियन कार्यालयमा भएको फायरिङ घटनाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
पोस्टमा “जय महाकाल, जय श्री राम” लेख्दै सबैलाई सम्बोधन गरिएको छ र त्यसपछि उक्त फायरिङ आफूहरूले गराएको दाबी गरिएको छ । पोस्टमा रणदीप मलिक र अनिल पंडित नाम उल्लेख गर्दै पानीपतको असंध रोडमा गैरी र शैंकीको कार्यालयमा भएको गोलीकाण्ड आफूहरूले गराएको भनिएको छ ।
त्यस पोस्टमा उक्त कार्यालय हवाला कारोबारमार्फत देशको पैसा विदेश पठाइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ । यद्यपि यसबारे आधिकारिक निकायले पुष्टि गरेको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
‘टटिरी’ गीतको एक पंक्तिबाट विवाद, बादशाहले माफी मागे
र्यापर बादशाहको हरियाणवी गीत ‘टटिरी’ पनि विवादको कारण बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लरेन्स बिश्नोई समूहसँग जोड्ने व्यक्तिले यही गीतलाई लिएर धम्की दिएको दाबी गरिएको हो ।
गीतको एक पंक्तिलाई लिएर केही व्यक्तिले आपत्ति जनाएका छन् । गीतमा प्रयोग गरिएको “आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सबकी घोड़ी बनाने” भन्ने लाइनले हरियाणाका महिलालाई अपमानजनक ढंगले चित्रण गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विवाद बढेपछि बादशाहले उक्त गीत सामाजिक सञ्जालबाट हटाएका छन् । साथै उनले एक भिडियो सन्देशमार्फत दर्शक र श्रोतासँग माफी पनि मागेका थिए ।
गीतलाई लिएर सुरु भएको विवादपछि अहिले धम्कीको विषयले थप चर्चा पाएको छ । घटनाबारे सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
गीतको भिडियोपछि विवाद
र्यापर बादशाहको हरियाणवी गीत ‘टटिरी’ लाई लिएर विवाद तब चर्कियो जब हरियाणा प्रहरीले उनीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्यो ।
प्रहरीका अनुसार गीतको भिडियोमा विद्यालयको पोशाक लगाएका किशोरीलाई हरियाणा रोडवेजको बसभित्र नाचिरहेको देखाइएको छ । भिडियोमा प्रयोग गरिएका केही हाउभाउ र शब्द आपत्तिजनक भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो ।
यही आधारमा प्रहरीले बादशाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । साथै आवश्यक परे विदेश जान नदिन ‘लुकआउट नोटिस’ जारी गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गीतलाई लिएर सुरु भएको यही विवादका बीच सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको धम्कीले घटनालाई अझ चर्चामा ल्याएको छ । अहिले यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
