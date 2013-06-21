+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बलिउड :

बादशाहले गरे पञ्जाबी अभिनेत्रीसँग दोस्रो विवाह (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १७:४१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक र्‍यापर बादशाहले पञ्जाबी अभिनेत्री ईशा रिखीसँग करिब चार वर्षको सम्बन्धपछि दोस्रो विवाह गरेका छन्।
  • बादशाह र ईशाको विवाह निकै निजी रूपमा सम्पन्न भएको छ र सामाजिक सञ्जालमा ईशाकी आमा पूनम रिखीले तस्वीरहरू सेयर गरेकी छन्।
  • बादशाहले पहिलो विवाहबाट एक छोरी छन् र सन् २०२० मा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो, उनले छोरीसँग भेट्ने अवसर कम पाउने बताएका छन्।

मुम्बई । गायक तथा र्‍यापर बादशाहको दोस्रो विवाहबारे यतिबेला इन्टरनेटमा निकै चर्चा भइरहेको छ । बलिउड मिडियाका अनुसार उनले पञ्जाबी अभिनेत्री तथा मोडल ईशा रिखीसँग विवाह गरेका हुन् ।

उनीहरू करिब चार वर्षदेखि एकअर्कासँग सम्बन्धमा रहेको बताइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका केही तस्वीर पनि देखिएका छन्, जुन ईशाकी आमा पूनम रिखीले सेयर गरेको भनिएको छ ।

अहिले बादशाह ‘तातिरी’ गीतलाई लिएर विवादमा छन् । यस्तो अवस्थामा विवाहबारे यसअघि कुनै चर्चा थिएन । तर ईशाकी आमा पूनमले इन्स्टाग्राममा दुवैको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो । फोटोमा उनीहरू दुलाहा-दुलहीको रूपमा देखिन्छन् ।

त्यही पोस्टमा उनीहरूको एउटा भिडियो पनि छ, जसबाट विवाह निकै निजी रूपमा सम्पन्न गरिएको देखिन्छ । भिडियोमा भीडभाड वा ठूलो समारोह देखिँदैन, केवल परिवारका नजिकका सदस्यहरू मात्र उपस्थित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

पूनमले सेयर गरेको पोस्टमा करिब १० वटा झलक समावेश छन्, जसमा विवाहका क्षणदेखि त्यसपछिका तस्वीर पनि समेटिएका छन् । एउटा भिडियोमा बादशाह र ईशा एकअर्कालाई माला लगाउँदै गरेको देखिन्छ ।

अर्को भिडियोमा, दुलहीले माला लगाइदिएपछि बादशाहले रमाइलो गर्दै त्यही मालाले उनको घाँटी हल्का कसेको दखिन्छ । यो देखेर दुलही हाँस्न थाल्छिन्, जसले माहोललाई अझै रमाइलो बनाएको देखिन्छ ।

पोस्टको क्याप्सनमा ईशाकी आमा पूनमले लेखेकी छन्, ‘भगवानले तिमीहरू दुवैलाई आशीर्वाद दिउन् ।’ तर यसबाहेक बादशाह वा ईशा दुवैले आफ्नो विवाहबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसले गर्दा यो विषय अझै केही रहस्यमय बनेको छ ।

बादशाह र ईशा करिब चार वर्षदेखि एकअर्कासँग सम्बन्धमा थिए । ईशा रिखी पञ्जाबी अभिनेत्री हुन्, जसले सन् २०१३ मा ‘जट्ट ब्वायज पुत्त जट्टां दे’ फिल्मबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् ।

उनीहरूको भेट एक साझा साथीमार्फत भएको बताइन्छ । त्यसपछि ईशाले सन् २०१८ मा बलिउडमा प्रवेश गर्दै ‘नवाबजादे’ फिल्ममा अभिनय गरिन् । उक्त फिल्ममा वरुण धवन, राघव जुयाल र पुनीत पाठक पनि देखिएका थिए ।

यसअघि बादशाहले जैस्मिन मसीहसँग विवाह गरेका थिए र उनीहरूकी एक छोरी पनि छिन् । सन् २०२० मा उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद भएको थियो ।

एक अन्तर्वार्तामा बादशाहले आफ्नो वैवाहिक जीवन छोरीका लागि राम्रो नभएको बताएका थिए । ‘प्रखर के प्रवचन’ पोडकास्टमा उनले यसबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘हामीले सबै प्रयास गरेका थियौं । सम्बन्ध जोगाउन सकेसम्म कोसिस गर्‍यौं र आफूसँग भएको सबै कुरा दिइयो । तर अन्ततः हामी छुट्टिनुपर्ने अवस्था आयो, किनकि त्यो हाम्रो बच्चाका लागि ठीक थिएन ।’

उनले थपेका छन्, ‘मलाई छोरीसँग भेट्ने मौका त मिल्छ, तर धेरै पटक होइन, किनकि उनी लन्डनमा बस्छिन् ।’

ईशा रिखी बादशाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसद बनेकी पूर्वमिस नेपाल अनुष्काले नेवारी भाषामा सपथ लिने

तीन वटा निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार जिताएको बाँके–३

सहसचिव अधिकारीसँग अदालतले माग्यो २५ लाख धरौटी

नेपाली बाहेकको भाषामा शपथ लिन ४७ सांसदले टिपाए नाम (सूचीसहित)

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- धर्म परिवर्तन गरे जातिगत आरक्षण सुविधा नपाउने

अमेरिका, क्यानडा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित