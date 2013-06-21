सुनसरीमा एक महिला मृत फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–५ मा ४१ वर्षीया मिना माझी बुधबार आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्।
- मिना माझी मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका–८ घर भएकी थिइन् र प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
११ चैत, काठमाडौं । सुनसरीमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका–५ डेरा गरी बस्ने मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका–८ घर भएकी ४१ वर्षीया मिना माझी मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्ष अनुसार, उनी आफ्नै कोठामा बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन् ।
घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
