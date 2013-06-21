गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट एक वृद्धा घाइते

- गुल्मीमा टिप्परले ठक्कर दिएर ९२ वर्षीया धनी बुढाथोकी गम्भीर घाइते भएकी छन्।
- घटना तम्घास–रिडी सडक खण्डमा भएको र घाइतेलाई मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ।
- चालक र टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
११ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट ९२ वर्षीया वृद्धा गम्भीर घाइते भएकी छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिका –१३ भंगेरीस्थित तम्घास–रिडी पक्की सडक खण्डमा तम्घासतर्फबाट चारपाला जाँदै गरेको लु १ क ४५४७ नम्बरको सुजता कन्स्ट्रक्सनको टिपरले पैदल हिँडिरहेकी धनी बुढाथोकीलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुर्घटनामा बुढाथोकीको बायाँ खुट्टा र हातमा गम्भीर चोट लागेको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुले बताए ।
घाइतेको तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ।
चालक र टिपर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया