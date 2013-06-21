गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट एक वृद्धा घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीमा टिप्परले ठक्कर दिएर ९२ वर्षीया धनी बुढाथोकी गम्भीर घाइते भएकी छन्।
  • घटना तम्घास–रिडी सडक खण्डमा भएको र घाइतेलाई मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ।
  • चालक र टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

११ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट ९२ वर्षीया वृद्धा गम्भीर घाइते भएकी छन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिका –१३ भंगेरीस्थित तम्घास–रिडी पक्की सडक खण्डमा तम्घासतर्फबाट चारपाला जाँदै गरेको लु १ क ४५४७ नम्बरको सुजता कन्स्ट्रक्सनको टिपरले पैदल हिँडिरहेकी धनी बुढाथोकीलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा बुढाथोकीको बायाँ खुट्टा र हातमा गम्भीर चोट लागेको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुले बताए ।

घाइतेको तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि मिसन अस्पताल पाल्पा पठाइएको छ।

चालक र टिपर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी वृद्धा घाइते
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

