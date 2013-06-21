ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

यहाँको रत्ननगर नगरपालिका–९ निपनीमा आज ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–७ का अन्दाजी ३५ बर्षीया मीना रेग्मी रहेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९ निपनीमा ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा ३५ वर्षीया मीना रेग्मीको मृत्यु भएको छ।
  • ट्याङ्करले स्कुटरसँगै दुई मोटरसाइकल र एउटा साइकललाई पनि ठक्कर दिएको छ।
  • राप्ती नगरपालिका–७ का २४ वर्षीय सुजन तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

९ चैत, चितवन । यहाँको रत्ननगर नगरपालिका–९ निपनीमा आज ट्याङ्करले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–७ का अन्दाजी ३५ बर्षीया मीना रेग्मी रहेकी छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिपक रिजालका अनुसार खैरहनीबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको लु२ख २८९४ नम्बरको ट्याङ्करले भित्री सडकबाट निस्किँदै गरेको ना५५प ०७७ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।

ठक्करबाट स्कुटरको पछाडी सवार रेग्मीको मृत्यु भएको हो । सो ट्याङ्करले रोकि राखेको ना ६५प ७८८३, ना ५५ प ८०८३ नम्बरको मोटरसाइकल र एउटा साइकललाई समेत ठक्कर दिएको थियो ।

स्कुटर चालक भरतपुर महानगरपालिका–७ का पूर्ण सापकोटा सामान्य घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक रिजालले जानकारी दिए । राप्ती नगरपालिका–७ का २४ वर्षीय सुजन तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

