पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कास्कीको पोखरामा गाडीको ठक्करबाट ६५ वर्षीय धर्मबहादुर विकको मृत्यु भएको छ।
  • गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।
  • पोखरा महानगरपालिका-८ सभागृह चोकस्थित सडकमा भएको दुर्घटनामा गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

९ चैत, काठमाडौं ।  कास्कीको पोखरामा गाडीको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका-८ सभागृह चोकस्थित सडकमा ग२च २१६२ नम्बरको गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्री सोही महानगरपालिका-२० भलाम बस्ने ६५ वर्षीय धर्मबहादुर
विकको सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ ।

गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुर्घटना
सम्बन्धित खबर

भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट २ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु

भोटेबहालमा बसको ठक्करबाट २ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु
‘पिकअप गाडी’को ठक्करले साइकलयात्रीको मृत्यु

‘पिकअप गाडी’को ठक्करले साइकलयात्रीको मृत्यु
टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्युु

टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्युु
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु   

मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु   
पाल्पामा जिप र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु   

पाल्पामा जिप र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु   

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

