पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

News Summary
- कास्कीको पोखरामा गाडीको ठक्करबाट ६५ वर्षीय धर्मबहादुर विकको मृत्यु भएको छ।
- गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।
- पोखरा महानगरपालिका-८ सभागृह चोकस्थित सडकमा भएको दुर्घटनामा गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
९ चैत, काठमाडौं । कास्कीको पोखरामा गाडीको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका-८ सभागृह चोकस्थित सडकमा ग२च २१६२ नम्बरको गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्री सोही महानगरपालिका-२० भलाम बस्ने ६५ वर्षीय धर्मबहादुर
विकको सोमबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिई दुर्घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
Advertisment
