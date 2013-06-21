न्यूयोर्क विमानस्थलमा ट्रकसँग ठोक्किएर भएको जहाज दुर्घटनामा दुवै पाइलटको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १६:१०

  • न्यूयोर्कको लागार्डिया विमानस्थलमा ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको एयर क्यानडाको जहाजका दुवै पाइलटको मृत्यु भएको छ।
  • जहाजमा ७२ जना यात्रु र चार चालक दलका सदस्य थिए, जसमा ४१ जना घाइते भएर अस्पताल लगिएका छन्।
  • ३२ जना यात्रुलाई डिस्चार्ज गरिएको छ, तर केहीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ।

काठमाडौं । न्यूयोर्कको लागार्डिया विमानस्थलमा ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको जहाजका दुवै पाइलटको मृत्यु भएको छ भने अन्य धेरै जना घाइते भएका छन् । जहाजमा चालक दलका चार सदस्य र ७२ जना यात्रु सवार थिए ।

बन्दरगाह प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन गार्सियाले पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘एयर क्यानडाको विमानमा ७२ यात्रु र चार चालक दलका सदस्य थिए । ४१ जना यात्रु र चालक दललाई अस्पताल लगिएको छ । अहिलेसम्म ३२ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ, तर केहीलाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ ।’

सीबीएस न्यूजले गरेको रिपोर्ट अनुसार क्यानडाको मोन्ट्रियलबाट आएको विमान लागार्डिया विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो।

अवतरणपछि सीआरजे९०० मोडेलको सानो विमान धावनमार्गमा रोकिने क्रममा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने न्यूयोर्क र न्यू जर्सीको पोर्ट अथोरिटीको ट्रकसँग ठोक्किन पुगेको थियो।

-बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

