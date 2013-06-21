दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

एक यात्रु सामान्य घाइते भएको र अन्य सबै सकुशल रहेको समेत प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बुधबार खोटाङको बालबेसीमा एयर डाइनेस्टीको ‘९एन–एएफक्यू’ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ।
  • हेलिकप्टरमा पाइलटसहित ६ यात्रु सवार थिए र एक यात्रु सामान्य घाइते भएको छ।
  • काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलबाट ११ बजे उडेको हेलिकप्टर ११:५१ मा दुर्घटनामा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

४ चैत, काठमाडौं । बुधबार खोटाङमा एयर डाइनेस्टीको ‘९एन–एएफक्यू’ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ ।

हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटना खोटाङको बालबेसी भन्ने स्थानमा भएको हो । स्थानीय समय अनुसार काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट ११ बजे उडेको हेलिकप्टर ११:५१ मा दुर्घटनामा परेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एक यात्रु सामान्य घाइते भएको र अन्य सबै सकुशल रहेको समेत प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । हेलिकप्टरमा शव भने नरहेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । दुर्घटना लगत्तै अर्को हेलिकप्टर उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेको छ ।

एयर डाइनेस्टी खोटाङ दुर्घटना हेलिकप्टर
हेलिकप्टर दुर्घटना : सवार थियो अन्तिम संस्कारका लागि यूकेबाट आएको परिवार

हेलिकप्टर दुर्घटना : सवार थियो अन्तिम संस्कारका लागि यूकेबाट आएको परिवार
फिल्म कलाकारलाई लाग्यो चुनाव : अध्यक्षमा सविन, रवीन्द्र, उत्तमसहितका आकांक्षी
३३ प्रतिशत महिला मन्त्री : उदारता होइन, संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता
बैंकहरूले ‘टोल दस्तुर प्रिपेड कार्ड’ जारी गर्न सक्ने
नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई रविले भने- सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुस्
गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघलाई भिक्टोरिया इन्स्टिच्युटको साथ

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

