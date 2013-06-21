‘हामी तीन भाई’ को गीतमा जान्वीसहितका कलाकारको छमछमी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १३:५५

  • फिल्म 'हामी तीन भाइ'ले १३ चैतदेखि प्रदर्शन तयारी गर्दै प्रचारप्रसार तीव्र तुल्याएको छ।
  • शुक्रबार गीत 'झम्के फुली नाकको फुली, कानमा झुम्का लाउ है ठुली' युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • गीतमा साप शक्तिले संगीत भरेका छन् र कलाकारहरूले छमछमी नाच प्रस्तुत गरेका छन्।

काठमाडौँ । १३ चैतदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ ले प्रचारप्रसारलाई तीव्र तुल्याएको छ । निर्माताले पोस्टर, टिजर र गीत धमाधम दर्शकमाझ ल्याइरहेका छन् ।

शुक्रबार यसको गीत ‘झम्के फुली नाकको फुली, कानमा झुम्का लाउ है ठुली’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । लोकलयमा आधारित गीतमा साप शक्ति र अस्मिता अधिकारीले स्वर दिएका छन् ।

शक्तिले नै संगीत भरेका छन् । शब्द सुवलमणी सापकोटाको छ । सङ्गीत संयोजन महाराज थापाको छ । गीत र गीतको भिडियोले नेपाली समाजको ग्रामीण परिवेश र स्थानीय स्वाद झल्काउँछन् ।

गीतमा फिल्मका कलाकार फलित राई, जान्ह्वी बस्नेत, कुशल विष्ट र आश्मा गिरीले छमछमी नाचेका छन् । प्रसिद्धी सिने आट्र्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका निर्देशक मधुसूदन भट्टराई हुन् ।

हाँस्य तथा सामाजिक कथामा आधारित फिल्ममा विनोद न्यौपाने, कुशल विष्ट र फलित राई, लक्ष्मी वर्देवा, आश्मा गिरी, जान्ह्वी बस्नेत, राजाराम पौडेल, रवीन्द्र झा, विष्णु सापकोटा लगायतको अभिनय छ ।

त्रिरत्न श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठ निर्माता रहेको यस फिल्मको कार्यकारी निर्माता विक्रम तामाङ छन् । सह-निर्माता भक्तलाल श्रेष्ठ, प्रतिमा थापा पोखरेल, दुर्गालक्ष्मी पाण्डे विशेष सहयोगी शम्भु कुमार केसी छन् ।

साजित महत प्रस्तुतकर्ता रहेको यस फिल्मको पटकथा तथा सम्वाद शिवम् अधिकारीले लेखेका हुन् । शिव ढकालले खिचेको फिल्मको सम्पादन बनिश शाहले गरेका छन् भने संगीत साप शक्ति र बाबुल गिरीले भरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न नेकपाको माग

'गगनको ससुरा भएर म अर्जुननरसिंह केसी बनेको हुँ ?'

'धुरन्धर २' को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

आठौं संस्करणको 'इन्टरटेनमेन्ट टेबलटेलिस प्रतियोगिता' शनिबार

म सिनियर हुँ, संसदीय दलको नेतामा स्वाभाविक दाबी रहन्छ : अर्जुननरसिंह केसी

इनिसा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

