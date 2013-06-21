‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

तीन दिनको कमाइ जोड्दा कुल कमाइ साढे ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ ग्रससम्म हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १३:४१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रणवीर सिंह अभिनित फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ ले बिहीबार नेपालमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले बिहीबार ७० देखि ८० प्रतिशत अकुपेन्सी कायम गरेको थियो र आगामी दिनमा ४ करोड रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
  • फिल्मको दर्शकीय डिमान्डले क्यूएफएक्सको वेबसाइट डाउन भएको थियो र पछि पुनःसंचालन गरिएको छ।

काठमाडौं । रणवीर सिंह अभिनित फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ (धुरन्धर २) ले नेपालमा आक्रामक ओपनिङ गरेको छ । फिल्मले बिहीबार देशब्यापी १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमायो ।

बिहीबार देशब्यापी अकुपेन्सी ७० देखि ८० प्रतिशत थियो । शुक्रबार यो फिल्मले १ करोड ३० लाख देखि डेढकरोडसम्म कमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

शनिबार डेढकरोडदेखि २ करोडभित्र कमाइ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तीन दिनको कमाइ जोड्दा कुल कमाइ साढे ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ ग्रससम्म हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

फिल्मले लगातार तीन दिनसम्म करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कमाइ गर्ने पक्का छ । फिल्मको सकारात्मक समीक्षाको कारणले पनि यसले अझै केही साता राम्रै कमाइ गर्न सक्छ ।

बिहीबार नै यो फिल्मको लागि दर्शकीय डिमान्ड यति बढ्यो कि मुख्य मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सको वेबसाइट नै डाउन भयो । अन्य हलको साइट र टिकेटिङ एप खल्तीको सर्भर पनि स्लो देखिएको थियो ।

अपडेटपछि बिहीबार बेलुकादेखि नै क्यूएफएक्स  साइट पुनःसंचालनमा ल्याएको छ । साइट डाउन हुँदा भक्तपुर लगायतका हलले म्यानुअल शैलीमा टिकट बेचेका थिए ।

‘धुरन्धर’ को पहिलो भागले नेपालमा कम्तीमा १० करोड कमाएको थियो ।

धुरन्धर २ रणवीर सिंह
‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ बिहीबारदेखि नेपालमा रिलिज हुने टुंगो लाग्यो

‘धुरन्धर २’ को नेपाल वितरण अधिकार महंगो मूल्यमा बिक्रीको प्रस्ताव

‘स्त्री २’ लाई उछिन्दै ‘धुरन्धर २’ ले रच्यो अग्रिम टिकट बिक्रीमा कीर्तिमान

‘धुरन्धर २’ को एक्सन-प्रधान ट्रेलर : कराँचीको बादशाह को बन्ला ?

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

