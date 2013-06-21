‘धुरन्धर २’ को विश्वब्यापी कमाइ हजार करोड भारु नाघ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १८:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक आदित्य धरको फिल्म 'धुरन्धर २ : द रिभेन्ज' ले प्रदर्शनको पहिलो आठ दिनमै विश्वभर १,०७९ करोड भारु कमाइसकेको छ।
  • 'धुरन्धर २' ले बलिउड र दक्षिण भारतीय फिल्मका ३२ वटा नयाँ बक्स अफिस रेकर्ड तोडेको छ र 'दंगल' को १० वर्षे कीर्तिमान भत्काउने सम्भावना छ।
  • यो फिल्मले भारतमा पहिलो सातामा ६७४ करोड भारु नेट कलेक्सन र ८०५ करोड भारु ग्रस ब्यापार गरेको छ भने विदेशी बजारबाट २७४ करोड भारु कमाएको छ।

मुम्बई । निर्देशक आदित्य धरको स्पाइ-एक्सन थ्रिलर फिल्म ‘धुरन्धर २ : द रिभेन्ज’ ले प्रदर्शनको पहिलो आठ दिनमै भारतीय सिनेमामा नयाँ इतिहास रचेको छ ।

यो फिल्म बिहीबार, मार्च १९ मा हलमा रिलिज भएको थियो । त्यसअघि मार्च १८ को साँझ पेड प्रिमियर शोसमेत राखिएको थियो । उक्त प्रिमियर शोबाटै रणवीर सिंह अभिनित यो सिक्वेलले रेकर्ड बनाउन सुरु गरेको थियो ।

अघिल्लो भाग ‘धुरन्धर पार्ट १’ ले ८६ दिनमा विश्वव्यापी रूपमा १,३०७ करोड भारु कमाएको थियो । तर ‘धुरन्धर २’ ले भने केवल ८ दिनमै विश्वभर १,०७९ करोड भारु कमाइसकेको छ ।

कमाइको गति यति तीव्र छ कि बक्स अफिसमा हरेक दिन नयाँ कीर्तिमान बनिरहेका छन् । बलिउड मात्र होइन, दक्षिण भारतीय फिल्मका पुराना रेकर्डसमेत यसले तोड्दै गएको छ ।

पछिल्ला ८ दिनमा फिल्मले कुल ३२ वटा नयाँ बक्स अफिस रेकर्ड बनाएको छ । अब यही फिल्मले १० वर्षदेखि कायम रहेको ‘दंगल’ को कीर्तिमानसमेत तोड्ने अपेक्षा छ ।

‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ को कमाइको रफ्तार असाधारण छ । रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सञ्जय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन र राकेश बेदी अभिनित फिल्मले पहिलो सातामै भारतमा ६७४ करोड भारु नेट कलेक्सन र ८०५ करोड भारु ग्रस ब्यापार गरेको छ ।

विदेशी बजारमा पनि फिल्मले २७४ करोड भारु ग्रस कमाइसकेको छ । विशेष कुरा के भने, युद्धको अवस्थाका कारण खाडी देशमा रिलिज नहुँदा पनि फिल्मले यस्तो सफलता हासिल गरेको हो ।

१० वर्षपछि आमिर खानको ‘दंगल’ को रेकर्ड तोडिने संकेत

सन् २०१६ मा रिलिज भएको आमिर खान अभिनित ‘दंगल’ आजसम्म पनि विश्वभर सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने भारतीय फिल्मका रूपमा कायम छ । निर्देशक नितेश तिवारीको यो फिल्मले चीनमा गरेको शानदार व्यापारका कारण विश्वव्यापी रूपमा २,०७० करोड भारु ग्रसको कमाइ गरेको थियो । यसमध्ये विदेशी बजारबाट मात्रै १,५३५ करोड भारु आएको थियो ।

दुई वर्षअघि सन् २०२४ मा आएको अल्लु अर्जुनको ‘पुष्पा २ : द रुल’ ले यो रेकर्ड तोड्ने प्रयास गरेको थियो । तर त्यो फिल्म १,७४२ करोड रुपैयाँको विश्वव्यापी कमाइमै सीमित रह्यो ।

अहिले भने ‘धुरन्धर २’ ले यो ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यसले फेरि एकपटक भारतीय बक्स अफिसमा बलिउडको दबदबा स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ ।

धुरन्धर २
Hot Properties

नेपालमा 'धुरन्धर २' को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो
धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड
‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण
‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु
‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण
‘धुरन्धर २’ बिहीबारदेखि नेपालमा रिलिज हुने टुंगो लाग्यो

‘धुरन्धर २’ बिहीबारदेखि नेपालमा रिलिज हुने टुंगो लाग्यो

बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

