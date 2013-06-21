बक्सअफिस :

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड फिल्म 'धुरन्धर २' ले प्रदर्शनको पाँचौं दिनसम्म नेपालमा ६ करोड ४० लाख ६९ हजार ७४७ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले भारतमा ओपनिङ सप्ताहन्तमा ४२६ करोड नेट र विश्वभर ७०० करोड भारुको कमाइ गरेको छ।
  • नेपाली वितरण कम्पनी नियोम फिल्म्सले 'धुरन्धर २' लाई साढे २ देखि ३ करोड भारुमा किनेको बताइएको छ।

काठमाडौं । आदित्य धर निर्देशित बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर २’ ले नेपाली बक्सअफिसमा पनि आक्रामक कमाइ गरिरहेको देखिएको छ । भारत र विश्वभर उछाल कमाइ गरिरहेको फिल्मले नेपाली हललाई चलायमान तुल्याएको छ ।

प्रदर्शनको ५ औं दिनसम्म रणवीर सिंह स्टारर फिल्मले नेपालमा ६ करोड ४० लाख ६९ हजार ७४७ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो कलेक्सन सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मको हो ।

एड्भान्स टिकट बिक्रीको हिसाब पनि पहिल्यै आउने भएकाले पाँचौं दिनसम्मको हिसाब त्यही अंक वरपर हुन आउँछ । यो फिल्म विश्वभर बिहीबारदेखि प्रदर्शनमा आएको हो ।

फिल्मको अकुपेन्सीमा सोमबार केही गिरावट देखिएपनि बेलुकी र रात्रीकालिन शोज भने खचाखच नै छन् । ‘धुरन्धर’ को पहिलो भागले नेपालमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ ग्रस कमाएको थियो ।

यो स्पाइ-एक्सन फिल्मलाई लिएर नेपाली दर्शकमाझ मिश्रित प्रतिक्रिया छ । ओपनिङ सप्ताहन्तमा त दर्शकीय भीड यति उच्च देखियो कि एकाबिहानैदेखि मध्यरातसम्मका शोज सबै हाउसफुल देखिए ।

केही दिनको झरीको समेत पर्वाह नगरि दर्शक हलमा पुगेका थिए । पहिलो सप्ताहन्त यो फिल्मले भारतमा ४२६ करोड नेट र विश्वभर ७०० करोड भारुको कमाइ गरेको जनाइएको छ ।

नेपाली वितरण कम्पनी नियोम फिल्म्सले ‘धुरन्धर २’ लाई साढे २ देखि ३ करोड भारुसम्म किनेको बताइन्छ । यदि यसो हो भने, यो फिल्मले लगानी उठाउन कम्तीमा १७ करोड नेरु ग्रस कमाउनुपर्छ ।

धुरन्धर २ बक्सअफिस
धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

'धुरन्धर २' को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

'धुरन्धर २' बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

'धुरन्धर २' लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

'धुरन्धर २' बिहीबारदेखि नेपालमा रिलिज हुने टुंगो लाग्यो

'धुरन्धर २' को नेपाल वितरण अधिकार महंगो मूल्यमा बिक्रीको प्रस्ताव

