‘धुरन्धर २’ लाई विश्वभर १४७ मिलियन डलर, उत्तर अमेरिकामा ‘बाहुबली’ लाई उछिन्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १५:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड फिल्म ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ले रिलिज भएको ११ दिनमै विश्वभर १,३६५ करोड भारु कमाएको छ।
  • फिल्मले उत्तर अमेरिकामा ‘बाहुबली २’को रेकर्ड तोड्दै २३ मिलियन डलर कमाएको छ।
  • ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा रिलिज भएको छ।

बलिउड फिल्म ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ले रिलिज भएको मात्र ११ दिनमै विश्वभर १,३६५ करोड भारु (करिब १४७.८ मिलियन अमेरिकी डलर) कमाइ गरेको छ । स्टुडियोका अनुसार यो कमाइले पहिलो भागको लाइफटाइम कलेक्सनलाई समेत उछिनेको छ ।

पहिलो भागले विश्वभर करिब १४१.५ मिलियन डलर कमाइ गरेको थियो । सिक्वेल रिलिज हुनुअघि मार्च १२-१३ मा उक्त फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः रिलिज गरिएको थियो, जहाँ करिब ५०० स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

निर्देशक आदित्य धरको जासुसी-एक्सन फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’को भारतमा मात्र ग्रस कमाइ ११०.७ मिलियन डलर पुगेको छ ।

उत्तर अमेरिकामा भने फिल्मले एसएस राजामौलीको ‘बाहुबली २ः द कन्क्लुजन’को रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । ‘बाहुबली २’ले २०.२ मिलियन डलर कमाएको रेकर्ड राखेको थियो भने ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ले २३ मिलियन डलर पार गरेको छ ।

यसले हिन्दी भाषाका फिल्मका लागि उक्त बजारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको मानिएको छ । पहिलो ‘धुरन्धर’ले पनि त्यहाँ बलियो फ्यानबेस बनाएको थियो र शीर्ष स्थान नजिक पुगेको थियो ।

फिल्मले पहिलो सप्ताहन्तमा ९८७ वटा सिनेमा हलबाट करिब १० मिलियन डलर कमाएको थियो भने पाँच दिनको विस्तारित ओपनिङमा १४ मिलियन डलर कमाउँदै नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ ।

यसअघि शाहरुख खानको ‘पठान’ले तीन दिनमा ६.९ मिलियन डलर र पाँच दिनमा ९.५ मिलियन डलर कमाएर रेकर्ड बनाएको थियो । ‘धुरन्धर’को ओपनिङ भने २०१७ मा ‘बाहुबली २’ले घरेलु बजारमा गरेको १०.४ मिलियन डलरको ऐतिहासिक ओपनिङभन्दा थोरै मात्र कम छ ।

विदेशी बजारमा यूके बाहेक सबै क्षेत्रमा फिल्म नम्बर १ स्थानमा छ । यूकेमा भने फिल्मले ४.४ मिलियन डलर कमाउँदै ‘पठान’को ५.६ मिलियन डलरपछि दोस्रो स्थानमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दोस्रो सातामा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्क्रिनमा फिल्म कायम छ । ‘धुरन्धर’ श्रृंखला अझै चीनमा रिलिज भएको छैन, जहाँ आमिर खानको ‘दंगल’ १९२ मिलियन डलरसहित सबैभन्दा धेरै कमाउने भारतीय फिल्मको रेकर्डमा छ ।

अष्ट्रेलियामा फिल्मले ६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (४.१ मिलियन अमेरिकी डलर) पार गरेको छ भने जर्मनीमा १ मिलियन डलरभन्दा बढी कमाइ गरेको छ ।

यो फिल्म खाडी मुलुकबाहेक करिब २,२०० सिनेमा हल र ३,००० स्क्रिनमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय रिलिज पाउने हिन्दी फिल्म बनेको छ । साथै फिनल्याण्ड, उरुग्वे, युक्रेन, बुल्गेरिया, रोमानिया, चिली, मेक्सिको र साइप्रसजस्ता नयाँ बजारमा पनि विस्तार गरिएको छ ।

फिल्ममा रणवीर सिंह दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् । आर माधवन (अजय सान्याल), अर्जुन रामपाल (आईएसआई मेजर इकबाल), सञ्जय दत्त (एसपी चौधरी असलम) र सारा अर्जुनको पनि अभिनय छ ।

आदित्य धरले लेखन, निर्देशन र निर्माण गरेको यो फिल्म ज्योति देशपाण्डे र लोकेश धरसँग मिलेर निर्माण गरिएको हो । फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा रिलिज भएको छ ।

'धुरन्धर २' को नेपाल कमाइ १० करोड नाघ्यो, लगानी उठाउला ?

'धुरन्धर २' को विश्वब्यापी कमाइ हजार करोड भारु नाघ्यो

नेपालमा 'धुरन्धर २' को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

'धुरन्धर २' को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

'धुरन्धर २' बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

