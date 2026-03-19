‘धुरन्धर २’ लाई विश्वभर १४७ मिलियन डलर, उत्तर अमेरिकामा ‘बाहुबली’ लाई उछिन्यो

बलिउड फिल्म ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ले रिलिज भएको मात्र ११ दिनमै विश्वभर १,३६५ करोड भारु (करिब १४७.८ मिलियन अमेरिकी डलर) कमाइ गरेको छ । स्टुडियोका अनुसार यो कमाइले पहिलो भागको लाइफटाइम कलेक्सनलाई समेत उछिनेको छ ।
पहिलो भागले विश्वभर करिब १४१.५ मिलियन डलर कमाइ गरेको थियो । सिक्वेल रिलिज हुनुअघि मार्च १२-१३ मा उक्त फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः रिलिज गरिएको थियो, जहाँ करिब ५०० स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
निर्देशक आदित्य धरको जासुसी-एक्सन फिल्म ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’को भारतमा मात्र ग्रस कमाइ ११०.७ मिलियन डलर पुगेको छ ।
उत्तर अमेरिकामा भने फिल्मले एसएस राजामौलीको ‘बाहुबली २ः द कन्क्लुजन’को रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । ‘बाहुबली २’ले २०.२ मिलियन डलर कमाएको रेकर्ड राखेको थियो भने ‘धुरन्धरः द रिभेन्ज’ले २३ मिलियन डलर पार गरेको छ ।
यसले हिन्दी भाषाका फिल्मका लागि उक्त बजारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको मानिएको छ । पहिलो ‘धुरन्धर’ले पनि त्यहाँ बलियो फ्यानबेस बनाएको थियो र शीर्ष स्थान नजिक पुगेको थियो ।
फिल्मले पहिलो सप्ताहन्तमा ९८७ वटा सिनेमा हलबाट करिब १० मिलियन डलर कमाएको थियो भने पाँच दिनको विस्तारित ओपनिङमा १४ मिलियन डलर कमाउँदै नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ ।
यसअघि शाहरुख खानको ‘पठान’ले तीन दिनमा ६.९ मिलियन डलर र पाँच दिनमा ९.५ मिलियन डलर कमाएर रेकर्ड बनाएको थियो । ‘धुरन्धर’को ओपनिङ भने २०१७ मा ‘बाहुबली २’ले घरेलु बजारमा गरेको १०.४ मिलियन डलरको ऐतिहासिक ओपनिङभन्दा थोरै मात्र कम छ ।
विदेशी बजारमा यूके बाहेक सबै क्षेत्रमा फिल्म नम्बर १ स्थानमा छ । यूकेमा भने फिल्मले ४.४ मिलियन डलर कमाउँदै ‘पठान’को ५.६ मिलियन डलरपछि दोस्रो स्थानमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दोस्रो सातामा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्क्रिनमा फिल्म कायम छ । ‘धुरन्धर’ श्रृंखला अझै चीनमा रिलिज भएको छैन, जहाँ आमिर खानको ‘दंगल’ १९२ मिलियन डलरसहित सबैभन्दा धेरै कमाउने भारतीय फिल्मको रेकर्डमा छ ।
अष्ट्रेलियामा फिल्मले ६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर (४.१ मिलियन अमेरिकी डलर) पार गरेको छ भने जर्मनीमा १ मिलियन डलरभन्दा बढी कमाइ गरेको छ ।
यो फिल्म खाडी मुलुकबाहेक करिब २,२०० सिनेमा हल र ३,००० स्क्रिनमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय रिलिज पाउने हिन्दी फिल्म बनेको छ । साथै फिनल्याण्ड, उरुग्वे, युक्रेन, बुल्गेरिया, रोमानिया, चिली, मेक्सिको र साइप्रसजस्ता नयाँ बजारमा पनि विस्तार गरिएको छ ।
फिल्ममा रणवीर सिंह दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् । आर माधवन (अजय सान्याल), अर्जुन रामपाल (आईएसआई मेजर इकबाल), सञ्जय दत्त (एसपी चौधरी असलम) र सारा अर्जुनको पनि अभिनय छ ।
आदित्य धरले लेखन, निर्देशन र निर्माण गरेको यो फिल्म ज्योति देशपाण्डे र लोकेश धरसँग मिलेर निर्माण गरिएको हो । फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, कन्नड र मलयालम भाषामा रिलिज भएको छ ।
