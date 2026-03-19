बलिउड :

‘धुरन्धर २’ को नेपाल कमाइ १० करोड नाघ्यो, लगानी उठाउला ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १४:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड फिल्म 'धुरन्धर २' ले नेपाली बक्सअफिसमा १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मको कुल लगानी उठाउन कमाइ साढे १७ करोड रुपैयाँ ग्रस हुनुपर्ने वितरकले बताएका छन्।
  • दोस्रो सातामा सेयर प्रतिशत घट्ने भएकाले लगानी उठ्ने वा नउठ्ने विषय अनिश्चित छ।

काठमाडौं । आदित्य धर निर्देशित बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर २’ अर्थात ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ ले नेपाली बक्सअफिसमा सुखद कमाइ गरेको छ । यो फिल्मले नेपाली बक्सअफिसमा अघिल्लो भागको कमाइलाई उछिन्ने देखिन्छ ।

आइतबारसम्म रणवीर सिंह स्टारर स्पाइ-एक्सन फिल्मको कमाइ १० करोड रुपैयाँ ग्रस नाघेको छ । दिउँसो १२ बजेसम्म फिल्मले १० करोड ४७ लाख १७ हजार ८११ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

तर, यति कमाएर मात्रै यो फिल्मको लगानी उठ्दैन । नेपाली वितरकले गरेको लगानी उठाउन यसको कुल कमाइ साढे १७ करोड रुपैयाँ ग्रसभन्दा धेरै हुनुपर्छ ।

दोस्रो सातामा वितरकले हलबाट पाउने सेयरको प्रतिशतमा गिरावट आउने भएकाले लगानी उठाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा अनुमानको कुरा हो । यद्यपि, यो फिल्मले भारत र विश्वभर उछाल कमाइ गरेको छ ।

धुरन्धर २ बलिउड
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘धुरन्धर २’ को विश्वब्यापी कमाइ हजार करोड भारु नाघ्यो

‘धुरन्धर २’ को विश्वब्यापी कमाइ हजार करोड भारु नाघ्यो
नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो
धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड
‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ को नेपाल ओपनिङ करोड माथि, सप्ताहन्तसम्म ४ करोड प्रक्षेपण
‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु
‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

