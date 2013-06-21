+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्वमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि दूतावासले व्यवस्था मिलाउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मन्त्रिपरिषद्ले युद्ध प्रभावित मध्यपूर्वका देशहरूमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको राहत तथा उद्धारका लागि दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले रियाद, आबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामावाद, कायरो, तेल अवीव, जेद्दा र दुबईका दूतावासहरूले राहत कार्य गर्ने बताए।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले ती देशहरूमा रहेका १० वटा दूतावासलाई आवश्यक पर्ने १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।

१ चैत, काठमाडौं । युद्ध प्रभावित मध्यपूर्व ९पश्चिमी एसियाली० देशहरूमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको राहत तथा उद्धारका लागि दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले ती देशहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दूतावासहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हाललाई नेपाली राजदूतावासहरू रियाद, आबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामावाद, कायरो र तेल अभिव तथा नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू जेद्दा र दुबईले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताए ।

ती देशहरूमा ट्रान्जिटमा फसेका नेपालीहरूको राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती देशहरूमा रहेका १० वटा दूतावास तथा नियोगहरूलाई तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने १० लाखका दरले बजेट माग गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा अलपत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
8 Stories
5 Stories
6 Stories
6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित