यी हुन् कांग्रेसले टुंगो लगाएका समानुपातिक उम्मेदवार

खस आर्यबाट दुई पुरुष राख्न नमिल्ने अवस्थामा सोही क्लष्टरबाट महिलामा गंगा शाही हुनेगरी सूची पठाइएको शीर्ष तहका एक नेताले जानकारी गराए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते २१:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ १५ महिला र ५ पुरुष उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ।
  • खस आर्य क्लष्टरमा दुई पुरुष र चार महिला उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाइएको छ।
  • आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मधेशी र मुस्लिम कोटाबाट विभिन्न महिला र पुरुष उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको छ।

१ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फका निर्वाचित उम्मेदवारको टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ ।

१५ जना महिला र ५ पुरुषको सूची निर्वाचन आयोगलाई पेश गर्ने निर्णय गरिएको कार्यसम्पादनको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी गराएका थिए । खस आर्यबाट दुई पुरुषको नाम पठाइएको छ ।

अर्जुननरसिंह केसी र कालीबहादुर सहकारी खस आर्य पुरुषबाट नाम पठाइएको छ ।

यसै क्लष्टरमा महिलातर्फ सुशीला ढकाल आचार्य, रुक्मिणीदेवी कोइराला, रिना उप्रेती र सीता थपलिया छन् । खस आर्यबाट दुई पुरुष राख्न नमिल्ने अवस्थामा सोही क्लष्टरबाट महिलामा गंगा शाही हुनेगरी सूची पठाइएको शीर्ष तहका एक नेताले जानकारी गराए ।

आदिवासी जनजातिमा महिलाबाट गीताकुमारी सेन्दाङ्ग, गंगालक्ष्मी अवाल, गीता गुरुङ र रेनुका काउचाको नाम निश्चित भएको छ ।

यसै क्लष्टरमा पुरुषबाट भिष्मराज आङ्देम्बे  र मदनकृष्ण श्रेष्ठ (अपांग) नाम पठाइएको छ । यो क्लष्टरबाट महिलाको संख्या अपुग भएको अवस्थामा मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्थानमा सुनितादेवी सुवेदी (श्रेष्ठ) ले अवसर प्राप्त गर्नेछिन् ।

थारु क्लस्टरबाट प्रमिलाकुमारी गच्छदार परेकी छन् । दलितबाट हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक, मनमाया विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

मधेशी कोटामा महिलामा निनुकुमारी कर्ण र रेखाकुमारी यादव परेका छन् । यसै क्लष्टरबाट पुरुषमा चन्द्रमोहन यादवको नाम सिफारिस भएको छ । मुस्लिम कोटामा शाहजान खातुन परेकी छन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस किल्ला भत्काउने पूर्वशिक्षक राजन

कांग्रेस किल्ला भत्काउने पूर्वशिक्षक राजन
बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका नेताहरूले भेटे प्रधानमन्त्री

बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका नेताहरूले भेटे प्रधानमन्त्री
एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं : कांग्रेस

एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं : कांग्रेस
समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २० जनाको नाम पठाउने कांग्रेसको निर्णय, १५ महिला

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २० जनाको नाम पठाउने कांग्रेसको निर्णय, १५ महिला
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, समानुपातिक सांसद छान्ने

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, समानुपातिक सांसद छान्ने
समानुपातिक सांसद छान्न कांग्रेस बैठक बस्दै 

समानुपातिक सांसद छान्न कांग्रेस बैठक बस्दै 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

दुई तिहाइको भार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
