राखेप सदस्य टमटा सम्मानित

- चैतन्य पाठशालाले आफ्नो २५ औँ वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य जगत टमटालाई खेलकुद क्षेत्रमा योगदानका लागि सम्मान गरेको छ।
- महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनका निर्देशक डा. किङ्ज्लीले टमटालाई दोसल्ला, प्रशंसा पत्र र नगद ५० हजारसहित ‘चैतन्य खेलकुद साधना पुरस्कार–२०८२’ प्रदान गरे।
- चैतन्य पाठशालाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले टमटाले युवा खेलाडीलाई अनुशासन र समर्पण सिकाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
१ चैत, काठमाडौं । चैतन्य पाठशाला, धनगढीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य जगत टमटालाई सम्मान गरेको छ । चैतन्य पाठशालाले आफ्नो २५ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका राखेपका पूर्व मुख्य क्रिकेट प्रशिक्षक समेत रहेका टमटालाई सम्मान गरेको हो ।
महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनका निर्देशक डा. किङ्ज्लीलगायतले टमटालाई दोसल्ला प्रशंसा पत्र र नगद ५० हजारसहित ‘चैतन्य खेलकुद साधना पुरस्कार–२०८२’ प्रदान गरी सम्मान गरे ।
चैतन्य पाठशालाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले टमटाले युवा खेलाडीहरूलाई अनुशासन, कडा मेहनत र खेलप्रतिको समर्पणको भावना विकास गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउदै खेलकुदमार्फत युवाहरूलाई सकारात्मक मार्गतर्फ उन्मुख गराउने, स्वस्थ जीवनशैलीको विकास गराउने तथा समाजमा खेलकुद संस्कृतिलाई मजबुत बनाउने कार्यमा पुर्याएकव योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए ।
टमटाले चैतन्य पाठशालाले गरेको सम्मान आफ्नो मात्रै नभएर समग्र खेल जगतका लागि नै प्रेरणा हुने धारणा व्यक्त गर्दै चैतन्यले गर्दै आएका गतिविधि आफूले नजिकबाट हेर्न पाउनु नै आफ्नो सौभाग्य रहेको बताए ।
