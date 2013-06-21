अस्कर २०२६ : ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ बन्यो सर्वश्रेष्ठ फिल्म (सूचीसहित)

लस एन्जलस । फिल्म ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ सन् २०२६ को अस्कर अवार्डमा सर्वश्रेष्ठ फिल्म (बेस्ट पिक्चर) घोषित भएको छ ।
अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा आयोजित ९८औँ एकेडेमी अवार्ड समारोहमा वार्नर ब्रदर्स स्टुडियोको यो फिल्मले सबैभन्दा ठूलो सम्मान हात पारेको हो ।
यो फिल्मले सर्वश्रेष्ठ फिल्मसँगै उत्कृष्ट निर्देशक विधामा पनि सफलता हासिल गरेको छ । निर्देशक पल थोमस एन्डरसनले यस फिल्मका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेका हुन् ।
साथै, फिल्मले अन्य प्राविधिक विधाहरूमा समेत अवार्ड जित्दै यस वर्षको अस्करमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।
‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’को कथा राजनीतिक तनाव, सामाजिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत संघर्षको पृष्ठभूमिमा अघि बढ्छ । कथाले सत्ता, आन्दोलन र व्यक्तिको नैतिक निर्णयबीचको टकरावलाई चित्रण गर्छ ।
बहुस्तरीय कथा, शक्तिशाली अभिनय र निर्देशकको सशक्त प्रस्तुतिका कारण फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक चर्चा बटुलेको थियो ।
प्रदर्शनपछि यो फिल्म समीक्षक र दर्शक दुवैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन सफल भएको थियो । यसको कथा संरचना, दृश्य संयोजन र कलाकारहरूको अभिनयलाई विशेष रूपमा प्रशंसा गरिएको थियो ।
यस वर्षको अस्करमा सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधामा अन्य चर्चित फिल्म पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये ‘सिनर्स’, ‘ह्याम्नेट’, ‘फ्रान्केनस्टाइन’, ‘के–पप डेमन हन्टर्स’ र ‘वेपन्स’ लगायतका फिल्म मनोनयनमा परेका थिए ।
विजेता सूची
उत्कृष्ट फिल्म : वान ब्याटल आफ्टर अनदर
उत्कृष्ट अभिनेत्री : जेसी बक्ली – ह्याम्नेट
उत्कृष्ट अभिनेता : माइकल बी जोर्डन (सिनर्स)
उत्कृष्ट निर्देशक : पल थोमस एन्डरसन – वन ब्याटल आफ्टर अनदर
उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म : सेन्टिमेन्टल भ्यालु (नर्वे)
उत्कृष्ट मौलिक गीत : गोल्डेन – के-पप डेमन हन्टर्स
उत्कृष्ट छायांकन : सिनर्स
उत्कृष्ट फिल्म सम्पादन : वन ब्याटल आफ्टर अनदर
उत्कृष्ट ध्वनि : एफ वान
उत्कृष्ट मौलिक सङ्गीत (ओरिजिनल स्कोर) : सिनर्स
उत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट्स : अवतार फायर एन्ड एश
उत्कृष्ट छोटो वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिल्म : अल द एम्प्टी रुम्स
उत्कृष्ट वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिचर फिल्म : मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुटिन
सहायक अभिनेता : वन ब्याटल आफ्टर अनदर
प्रोडक्सन डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन
उत्कृष्ट मौलिक पटकथा : सिनर्स
सहायक अभिनेत्री : वेपन्स’
अनुकूलित पटकथा : “वन ब्याटल आफ्टर अनदर
उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म : के-पप डेमन हन्टर्स
उत्कृष्ट एनिमेटेड छोटो फिल्म : द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स
कस्ट्युम डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन
उत्कृष्ट कास्टिङ : वन ब्याटल आफ्टर अनदर
लाइभ-एक्सन छोटो फिल्म : द सिङ्गर्स
मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : फ्रान्केनस्टाइन
