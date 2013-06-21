अस्कर २०२६ : 'वन ब्याटल आफ्टर एनदर' बन्यो सर्वश्रेष्ठ फिल्म (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ८:३१
फिल्म 'ह्यामनेट' बाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अस्कर जितेपछि अभिनेत्री जेसी बक्ली ।

  • फिल्म ‘वन ब्याटल अफ्टर एनदर’ सन् २०२६ को अस्कर अवार्डमा सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित भएको छ।
  • निर्देशक पल थोमस एन्डरसनले सोही फिल्मका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेका छन्।
  • यो फिल्मले राजनीतिक तनाव, सामाजिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत संघर्षको कथा प्रस्तुत गरेको छ।

लस एन्जलस । फिल्म ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ सन् २०२६ को अस्कर अवार्डमा सर्वश्रेष्ठ फिल्म (बेस्ट पिक्चर) घोषित भएको छ ।

अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा आयोजित ९८औँ एकेडेमी अवार्ड समारोहमा वार्नर ब्रदर्स स्टुडियोको यो फिल्मले सबैभन्दा ठूलो सम्मान हात पारेको हो ।

यो फिल्मले सर्वश्रेष्ठ फिल्मसँगै उत्कृष्ट निर्देशक विधामा पनि सफलता हासिल गरेको छ । निर्देशक पल थोमस एन्डरसनले यस फिल्मका लागि उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेका हुन् ।

साथै, फिल्मले अन्य प्राविधिक विधाहरूमा समेत अवार्ड जित्दै यस वर्षको अस्करमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’को कथा राजनीतिक तनाव, सामाजिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत संघर्षको पृष्ठभूमिमा अघि बढ्छ । कथाले सत्ता, आन्दोलन र व्यक्तिको नैतिक निर्णयबीचको टकरावलाई चित्रण गर्छ ।

बहुस्तरीय कथा, शक्तिशाली अभिनय र निर्देशकको सशक्त प्रस्तुतिका कारण फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक चर्चा बटुलेको थियो ।

प्रदर्शनपछि यो फिल्म समीक्षक र दर्शक दुवैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन सफल भएको थियो । यसको कथा संरचना, दृश्य संयोजन र कलाकारहरूको अभिनयलाई विशेष रूपमा प्रशंसा गरिएको थियो ।

यस वर्षको अस्करमा सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधामा अन्य चर्चित फिल्म पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये ‘सिनर्स’, ‘ह्याम्नेट’, ‘फ्रान्केनस्टाइन’, ‘के–पप डेमन हन्टर्स’ र ‘वेपन्स’ लगायतका फिल्म मनोनयनमा परेका थिए ।

विजेता सूची

उत्कृष्ट फिल्म : वान ब्याटल आफ्टर अनदर

उत्कृष्ट अभिनेत्री : जेसी बक्ली – ह्याम्नेट

उत्कृष्ट अभिनेता : माइकल बी जोर्डन (सिनर्स)

उत्कृष्ट निर्देशक : पल थोमस एन्डरसन – वन ब्याटल आफ्टर अनदर

उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म : सेन्टिमेन्टल भ्यालु (नर्वे)

उत्कृष्ट मौलिक गीत : गोल्डेन – के-पप डेमन हन्टर्स

उत्कृष्ट छायांकन : सिनर्स

उत्कृष्ट फिल्म सम्पादन : वन ब्याटल आफ्टर अनदर

उत्कृष्ट ध्वनि : एफ वान

उत्कृष्ट मौलिक सङ्गीत (ओरिजिनल स्कोर) : सिनर्स

उत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट्स : अवतार फायर एन्ड एश

उत्कृष्ट छोटो वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिल्म : अल द एम्प्टी रुम्स

उत्कृष्ट वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिचर फिल्म : मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुटिन

सहायक अभिनेता : वन ब्याटल आफ्टर अनदर

प्रोडक्सन डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन

उत्कृष्ट मौलिक पटकथा : सिनर्स

सहायक अभिनेत्री : वेपन्स’

अनुकूलित पटकथा : “वन ब्याटल आफ्टर अनदर

मौलिक पटकथा : सिनर्स

उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म : के-पप डेमन हन्टर्स

उत्कृष्ट एनिमेटेड छोटो फिल्म : द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स

कस्ट्युम डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन

उत्कृष्ट कास्टिङ : वन ब्याटल आफ्टर अनदर

लाइभ-एक्सन छोटो फिल्म : द सिङ्गर्स

मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : फ्रान्केनस्टाइन

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

दुई तिहाइको भार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
