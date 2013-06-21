+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अस्कर २०२६ : ‘सिनर्स’ र ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ बीच कडा प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी पत्रिका ‘भेराइटी’ ले सार्वजनिक गरेको अन्तिम पूर्वानुमानअनुसार यसवर्षको अस्कर दौड ब्लकबस्टर र स्वतन्त्र चलचित्र दुवैको प्रभावले भरिएको देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २७ गते १२:०९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ९८औँ एकेडेमी अवार्ड २०२६ मा उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार 'सिनर्स' ले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
  • 'वन ब्याटल आफ्टर अनदर' ले क्रिटिक्स च्वाइस, गोल्डेन ग्लोब, बाफ्टा लगायतका अवार्ड जितिसकेको छ।
  • रायन कुग्लर उत्कृष्ट निर्देशकको रूपमा अगाडि छन् भने जेसी बक्ली उत्कृष्ट अभिनेत्री बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ।

लस एन्जलस । हलिउडको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह ९८औँ एकेडेमी अवार्ड (अस्कर २०२६) केही दिनमै आयोजना हुँदैछ । यसपटकको प्रतिस्पर्धा पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा रोचक मानिएको छ ।

विशेषगरी दुई फिल्म ‘सिनर्स’ र ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ बीचको प्रतिस्पर्धा सबैको ध्यानको केन्द्र बनेको छ । अमेरिकी पत्रिका ‘भेराइटी’ ले सार्वजनिक गरेको अन्तिम पूर्वानुमानअनुसार यसवर्षको अस्कर दौड ब्लकबस्टर र स्वतन्त्र चलचित्र दुवैको प्रभावले भरिएको देखिन्छ ।

उत्कृष्ट फिल्मतर्फ ‘सिनर्स’ अगाडि

प्रक्षेपणअनुसार, उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार ‘सिनर्स’ ले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यो फिल्मले जितेमा इतिहास पनि बन्नेछ । किनभने यसले पहिलोपटक कुनै अश्वेत महिलालाई उत्कृष्ट चलचित्रको निर्माता टोलीमार्फत जिताउने सम्भावना छ ।

तर ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ पनि कडा दाबेदार मानिएको छ । यस फिल्मले क्रिटिक्स च्वाइस, गोल्डेन ग्लोब, बाफ्टा, डीजीए, पीजीए र डब्ल्यूजीएजस्ता धेरै महत्वपूर्ण अवार्ड जितिसकेको छ, जसका कारण यो पनि बलियो प्रतिस्पर्धी बनेको छ ।

उत्कृष्ट निर्देशकमा रायन कुग्लर अगाडि

उत्कृष्ट निर्देशकतर्फ रायन कुग्लर (‘सिनर्स’) लाई विजेता बन्ने सम्भावना देखाइएको छ । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी भने पल थोमस एन्डरसन (‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’) हुन् ।

अभिनयतर्फ कडा प्रतिस्पर्धा

अभिनय विधामा पनि प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ । उत्कृष्ट अभिनेता विधामा विधामा ‘सिनर्स’का माइकल बी. जोर्डन, उत्कृष्ट अभिनेत्री विधामा ‘ह्याम्नेट’की जेसी बक्ली, सहायक अभिनेता विधामा ‘सिनर्स’का डेलरोय लिन्डो, सहायक अभिनेत्री विधामा ‘वेपन्स’ बाट एमी म्याडिगन अगाडि छन् ।

विशेषगरी अभिनेत्री विधामा जेसी बक्ली को जित लगभग निश्चितजस्तै देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

अन्य प्रमुख विधामा अनुमानित विजेता

ओरिजिनल स्क्रिनप्ले : ‘सिनर्स’

एडाप्टेड स्क्रिनप्ले : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’

एनिमेटेड फिचर : ‘के-पप डेमन हन्टर्स’

प्रोडक्सन डिजाइन : ‘फ्रान्केनस्टाइन’

सिनेमाटोग्राफी : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’

कस्ट्युम डिजाइन : ‘फ्रान्केनस्टाइन’

फिल्म एडिटिङ : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’

मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : ‘फ्रान्केनस्टाइन’

भिजुअल इफेक्ट्स : ‘अवतार -फायर एन्ड एश’

मूल संगीत : ‘सिनर्स’

मूल गीत : ‘गोल्डेन’, के-पप डेमन हन्टर्स

कुन स्टुडियो बलियो ?

पूर्वानुमानअनुसार स्टुडियोतर्फ वार्नर ब्रदर्स ११ सम्भावित अवार्डसहित अगाडि देखिएको छ । त्यसपछि नेटफ्लिक्स ६ अवार्डको सम्भावनासहित दोस्रो स्थानमा छ ।

यस वर्षको अस्करलाई धेरै विश्लेषकले अनिश्चित र रोमाञ्चक भन्दै आएका छन् । ‘सिनर्स’ ले धेरै विधामा जित्ने अनुमान गरिए पनि ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ ले अन्तिम क्षणमा परिणाम उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना पनि खुला छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अस्कर २०२६ वन ब्याटल आफ्टर अनदर सिनर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रियंकाले ल्याइन् छोटो फिल्म ‘टाख’ : तुइन तर्नुपर्ने बाध्यताको मर्मस्पर्शी कथा

प्रियंकाले ल्याइन् छोटो फिल्म ‘टाख’ : तुइन तर्नुपर्ने बाध्यताको मर्मस्पर्शी कथा
समानुपातिकतर्फ दलहरूको सिट बाँडफाँट गृहकार्यमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

समानुपातिकतर्फ दलहरूको सिट बाँडफाँट गृहकार्यमा जुट्यो निर्वाचन आयोग
रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइको जनादेश

रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइको जनादेश
इनिसा मृत्यु प्रकरण : न्याय माग्दै सुर्खेतमा प्रदर्शन 

इनिसा मृत्यु प्रकरण : न्याय माग्दै सुर्खेतमा प्रदर्शन 
प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्ने ९ पीएचडी होल्डर

प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्ने ९ पीएचडी होल्डर
वायु प्रदूषणबाट सावधानी अपनाउन प्रहरीको अनुरोध   

वायु प्रदूषणबाट सावधानी अपनाउन प्रहरीको अनुरोध   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित