अस्कर २०२६ : ‘सिनर्स’ र ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ बीच कडा प्रतिस्पर्धा

- ९८औँ एकेडेमी अवार्ड २०२६ मा उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार 'सिनर्स' ले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
- 'वन ब्याटल आफ्टर अनदर' ले क्रिटिक्स च्वाइस, गोल्डेन ग्लोब, बाफ्टा लगायतका अवार्ड जितिसकेको छ।
- रायन कुग्लर उत्कृष्ट निर्देशकको रूपमा अगाडि छन् भने जेसी बक्ली उत्कृष्ट अभिनेत्री बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ।
लस एन्जलस । हलिउडको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह ९८औँ एकेडेमी अवार्ड (अस्कर २०२६) केही दिनमै आयोजना हुँदैछ । यसपटकको प्रतिस्पर्धा पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा रोचक मानिएको छ ।
विशेषगरी दुई फिल्म ‘सिनर्स’ र ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ बीचको प्रतिस्पर्धा सबैको ध्यानको केन्द्र बनेको छ । अमेरिकी पत्रिका ‘भेराइटी’ ले सार्वजनिक गरेको अन्तिम पूर्वानुमानअनुसार यसवर्षको अस्कर दौड ब्लकबस्टर र स्वतन्त्र चलचित्र दुवैको प्रभावले भरिएको देखिन्छ ।
उत्कृष्ट फिल्मतर्फ ‘सिनर्स’ अगाडि
प्रक्षेपणअनुसार, उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार ‘सिनर्स’ ले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यो फिल्मले जितेमा इतिहास पनि बन्नेछ । किनभने यसले पहिलोपटक कुनै अश्वेत महिलालाई उत्कृष्ट चलचित्रको निर्माता टोलीमार्फत जिताउने सम्भावना छ ।
तर ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ पनि कडा दाबेदार मानिएको छ । यस फिल्मले क्रिटिक्स च्वाइस, गोल्डेन ग्लोब, बाफ्टा, डीजीए, पीजीए र डब्ल्यूजीएजस्ता धेरै महत्वपूर्ण अवार्ड जितिसकेको छ, जसका कारण यो पनि बलियो प्रतिस्पर्धी बनेको छ ।
उत्कृष्ट निर्देशकमा रायन कुग्लर अगाडि
उत्कृष्ट निर्देशकतर्फ रायन कुग्लर (‘सिनर्स’) लाई विजेता बन्ने सम्भावना देखाइएको छ । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी भने पल थोमस एन्डरसन (‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’) हुन् ।
अभिनयतर्फ कडा प्रतिस्पर्धा
अभिनय विधामा पनि प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ । उत्कृष्ट अभिनेता विधामा विधामा ‘सिनर्स’का माइकल बी. जोर्डन, उत्कृष्ट अभिनेत्री विधामा ‘ह्याम्नेट’की जेसी बक्ली, सहायक अभिनेता विधामा ‘सिनर्स’का डेलरोय लिन्डो, सहायक अभिनेत्री विधामा ‘वेपन्स’ बाट एमी म्याडिगन अगाडि छन् ।
विशेषगरी अभिनेत्री विधामा जेसी बक्ली को जित लगभग निश्चितजस्तै देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अन्य प्रमुख विधामा अनुमानित विजेता
ओरिजिनल स्क्रिनप्ले : ‘सिनर्स’
एडाप्टेड स्क्रिनप्ले : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’
एनिमेटेड फिचर : ‘के-पप डेमन हन्टर्स’
प्रोडक्सन डिजाइन : ‘फ्रान्केनस्टाइन’
सिनेमाटोग्राफी : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’
कस्ट्युम डिजाइन : ‘फ्रान्केनस्टाइन’
फिल्म एडिटिङ : ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’
मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : ‘फ्रान्केनस्टाइन’
भिजुअल इफेक्ट्स : ‘अवतार -फायर एन्ड एश’
मूल संगीत : ‘सिनर्स’
मूल गीत : ‘गोल्डेन’, के-पप डेमन हन्टर्स
कुन स्टुडियो बलियो ?
पूर्वानुमानअनुसार स्टुडियोतर्फ वार्नर ब्रदर्स ११ सम्भावित अवार्डसहित अगाडि देखिएको छ । त्यसपछि नेटफ्लिक्स ६ अवार्डको सम्भावनासहित दोस्रो स्थानमा छ ।
यस वर्षको अस्करलाई धेरै विश्लेषकले अनिश्चित र रोमाञ्चक भन्दै आएका छन् । ‘सिनर्स’ ले धेरै विधामा जित्ने अनुमान गरिए पनि ‘वन ब्याटल आफ्टर अनदर’ ले अन्तिम क्षणमा परिणाम उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना पनि खुला छ ।
