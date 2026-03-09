+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्ने ९ पीएचडी होल्डर

शैक्षिक योग्यताको हिसाबले निर्वाचन आयोगका अनुसार २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्यावारिधि गरेका ५५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। तीमध्ये ८ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

0Comments
Shares
प्रसुन संग्रौला प्रसुन संग्रौला
२०८२ फागुन २७ गते १३:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १२५ सिटसहित पहिलो स्थानमा छ भने नेपाली कांग्रेस १८ र नेकपा एमाले ९ सिट जितेका छन्।
  • निर्वाचित उम्मेदवारहरू सामाजिक, भौगोलिक, पेशागत तथा शैक्षिक रूपमा विविध पृष्ठभूमिबाट आएका छन् र ८ जना विद्यावारिधि गरेका छन्।
  • डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. अमरेश कुमार सिंह, डा. विक्रम तिमिल्सिना लगायतका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट जित हासिल गरेका छन्।

२७ फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको नतिजा टुंगिएको छ। तर समानुपातिक तर्फको मतगणना भने अझै जारी छ। निर्वाचन आयोगले १० चैत बिहानसम्म मतगणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १२५ सिटसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेस १८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ भने नेकपा एमाले ९ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७ सिट जितेको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीले ३ सिट जित्दै पाँचौं स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ सिट जितेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले पनि १ सिटमा विजय हासिल गरेका छन्।

निर्वाचित उम्मेदवारहरू सामाजिक, भौगोलिक, पेशागत तथा शैक्षिक रूपमा विविध पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। शैक्षिक योग्यताको हिसाबले निर्वाचन आयोगका अनुसार २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विद्यावारिधि गरेका ५५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। तीमध्ये ८ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचितमध्ये ७ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका छन् भने १ जना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्।

डा. स्वर्णिम वाग्ले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरे। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले १६ हजार २३१ मत पाए। यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट वाग्लेको यो दोस्रो विजय हो।

वाग्लेले अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर तथा लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्।

उनी यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्यूरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य तथा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

डा. अमरेश कुमार सिंह

रास्वपाका अमरेश कुमार सिंह सर्लाही–४ बाट निर्वाचित भएका छन्। यस क्षेत्रलाई निर्वाचनको हटस्पट मानिएको थियो, किनकि यहाँ उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा थिए। सिंहले ६५ हजार ६८८ मत प्राप्त गर्दा थापाले २२ हजार ८३९ मत पाए।

सिंहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन्। राजनीतिमा आउनुअघि उनी अमृत साइन्स क्याम्पसमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत थिए। उनको अनुभव शैक्षिक अनुसन्धान, राजनीतिक रणनीति र नीतिगत सल्लाहकार भूमिकासम्म फैलिएको छ।

डा. विक्रम तिमिल्सिना

रास्वपाका विक्रम तिमिल्सिना नुवाकोट–१ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले २२ हजार ६०९ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले १८ हजार ५९७ मत पाए।

तिमिल्सिनाले सन् २०२२ मा ग्रिफिथ विश्वविद्यालयबाट राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्यान्डबाट मास्टर अफ इन्टरनेसनल स्टडिज (एडभान्स्ड) तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

उनले राजनीति, भू–राजनीति, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय दिगोपन र महिला सशक्तीकरणजस्ता विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्।

डा. अच्युतम लमिछाने

रास्वपाका अच्युतम लमिछाने नुवाकोट–२ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई पराजित गर्दै ३२ हजार ५४ मत प्राप्त गरे। केसीले १५ हजार ५०३ मत पाए।

लमिछानेले दक्षिण कोरियाको योङ–इन विश्वविद्यालयबाट स्पोर्ट्स एन्ड एक्सरसाइज साइकोलोजीमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

डा. कृष्णहरि बुढाथोकी

रास्वपाका कृष्णहरि बुढाथोकी रामेछापबाट निर्वाचित भएका छन्। उनले २४ हजार ८०८ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका माधवप्रसाद ढुंगेलले १७ हजार ६०९ मत पाए।

बुढाथोकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनले आर्थिक प्रदर्शन रेमिट्यान्सलगायत विभिन्न विकाससम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरेका छन्।

डा. धनञ्जय रेग्मी

रास्वपाका धनञ्जय रेग्मी स्याङ्जा–१ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले २९ हजार ७१ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भरतराज ढकालले १८ हजार ८५७ मत पाए।

रेग्मीले जापानको होक्काइडो विश्वविद्यालयबाट वातावरणीय पृथ्वी विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् र अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयबाट पोस्ट–डक्टरल अनुसन्धान गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भूगोल तथा वातावरण विज्ञान विभागमा सह–प्राध्यापकका रूपमा पनि काम गरेका छन्। सन् २००७ देखि उनी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न छन्।

रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनले हिमालयन रिसर्च एक्सपेडिसन र हिमालयन रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष तथा नेपाल जियोग्राफिकल सोसाइटीका उपाध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेका छन्।

डा. आनन्दबहादुर चन्द

रास्वपाका आनन्दबहादुर चन्द कैलाली–५ बाट निर्वाचित भएका छन्। उनले ३१ हजार ९५३ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नरनारायण शाहले ११ हजार ९५८ मत पाए।

चन्दले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा अध्ययन गर्दै अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना ए एण्ड टी स्टेट युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक पदार्थ रसायन तथा फार्माकोग्नोसी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सह–प्राध्यापक पनि हुन्।

डा. ताराप्रसाद जोशी

रास्वपाका ताराप्रसाद जोशी डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका छन्। उनले १९ हजार १३१ मत प्राप्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका नैनसिंह महरालाई पराजित गरे। महराले १२ हजार १२१ मत पाए।

जोशीले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

उनी ‘भिजन डडेलधुरा’ का सूत्रधार पनि हुन्। सुदूरपश्चिममा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि लामो समय अध्ययन गरेपछि उनको नेतृत्वमा ७७७ जनाको लगानीमा ‘फारवेस्टर्न एग्रो जाइन्ट लिमिटेड’ स्थापना भएको छ।

डा. अर्जुनकुमार कार्की

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुने एकमात्र विद्यावारिधि गरेका उम्मेदवार अर्जुनकुमार कार्की हुन्। उनी संखुवासभाबाट १५ हजार ६३६ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका मिङ्मा शेर्पाले करिब १५ हजार मत पाए।

कार्कीले बेलायतको युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्ग्लियाबाट विकास अध्ययन (पोलिटिक्स अफ पोर्भर्टि) ( विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

उनी ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष तथा एलडिसी वाचका विश्व संयोजकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। कार्की नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि राजदूत पनि रहिसकेका छन्। साथै उनी कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, निकारागुआ, मेक्सिको र गुयानाका लागि समेत राजदूतका रूपमा मान्यता प्राप्त थिए।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
पीएचडी होल्डर प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२
लेखक
प्रसुन संग्रौला

संग्रौला अनलाइनखबर अंग्रेजीमा कला, संस्कृति, खेलकुद र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा बहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरूको अन्तरक्रिया

कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा बहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरूको अन्तरक्रिया
एलजी नेपालको निःशुल्क एसी सेवा शिविर हुने

एलजी नेपालको निःशुल्क एसी सेवा शिविर हुने
काइल वाकरले लिए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास

काइल वाकरले लिए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र लगातार तेस्रो साता चौथो स्थानमै यथावत्

टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र लगातार तेस्रो साता चौथो स्थानमै यथावत्
विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई झन्डै ७ अर्ब ऋण स्वीकृत

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई झन्डै ७ अर्ब ऋण स्वीकृत
समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित