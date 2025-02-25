+
टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र लगातार तेस्रो साता चौथो स्थानमै यथावत्

२०८२ फागुन २७ गते १४:३९

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र लगातार तेस्रो साता चौथो स्थानमै यथावत्

  • नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा लगातार तेस्रो साता चौथो स्थानमा रहेका छन्।
  • दीपेन्द्रले आईसीसी टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक १६९ रन बनाउँदै रेटिङ अंक २४४ कायम राखेका छन्।
  • आईसीसी टी-२० अलराउन्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा, दोस्रोमा भारतका हार्दिक पान्ड्या र तेस्रोमा पाकिस्तानका सायम अयुब रहेका छन्।

२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउन्डर वरियतामा चौथो स्थानमै यथावत् रहेका छन् ।

आईसीसीले मंगलबारसम्मको अपडेट राखी बुधबार अध्यावधि गरेको नयाँ वरियता अनुसार दीपेन्द्र लगातार तेस्रो साता पनि चौथोमै रहेका हुन् । आइतबार सम्पन्न आईसीसी टी-२० विश्वकपको समूह चरणमा गरेको प्रदर्शनपछि तीन साताअघि दीपेन्द्रको वरियता सुधार भएर छैटौंबाट चौथोमा उक्लिएका थिए ।

दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक (१६९) रन बनाए । बलिङमा २ विकेट लिए । त्यही प्रदर्शनबाट दीपेन्द्रको रेटिङ अंक बढेर हालसम्मकै उच्च (२४४) पुगेको थियो । उक्त अंक यस साता पनि कायम छ ।

अलराउण्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाबेका सिकन्दर राजा यथावत् छन् । उनको रेटिङ अंक ३२८ यथावत् छ ।

भारतका हार्दिक पान्ड्या दोस्रोमै यथावत् रहेका छन् । उनको रेटिङ अंक भने बढेर २९९ पुगेको छ । तेस्रो स्थानमा पाकिस्तानका सायम अयुब छन् ।

पाँचौंमा अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह ओमरजाइ २४१ अंकका साथ यथावत् छन् ।

 

