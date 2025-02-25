+
वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिम कमर्सियल फ्लाइटबाटै स्वदेश फर्कने

वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिम कमर्सियल फ्लाइटबाटै स्वदेश फर्कने

  • आईसीसी टी–२० विश्वकपबाट बाहिरिएपछि वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टोली भारतमै रोकिएको थियो र बोर्डले व्यावसायिक उडानमार्फत टोलीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ।
  • मध्यपूर्व संकटका कारण चार्टर विमानले उडान नपाएपछि वेस्ट इन्डिजले आफ्नै पहलमा खेलाडी र स्टाफलाई मंगलबार र बुधबार व्यावसायिक उडानमार्फत फर्काउने तालिका बनाएको छ।
  • दक्षिण अफ्रिकी टोलीको यात्रा व्यवस्थाबारे अझै स्पष्ट नभएको र आईसीसीले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ।

२७ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकपबाट बाहिरिएपछि भारतमै रोकिएको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमका खेलाडी र प्रशिक्षक टोलीलाई स्वदेश फर्काउन वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले व्यावसायिक उडानको व्यवस्था गरेको छ। कोलकातामा रहेको टोली मार्च १ मा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि त्यहीँ रोकिएको थियो।

मध्यपूर्वमा बढेको संकटका कारण हवाई क्षेत्र बन्द वा सीमित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले चार्टर विमानमार्फत टोलीलाई फर्काउने योजना पटक–पटक ढिलाइ भएको थियो। त्यसपछि क्रिकेट वेस्ट इन्डिजले आफ्नै पहलमा खेलाडी र स्टाफलाई व्यावसायिक उडानमार्फत घर फर्काउने निर्णय गरेको हो।

बोर्डका अनुसार केही खेलाडी र स्टाफले पहिले नै फर्कने व्यवस्था गरिसकेका छन् भने बाँकी सदस्यहरू मंगलबार र बुधबार उडानमार्फत स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ। यसबीच विश्वकपबाट मार्च ४ मा बाहिरिएको दक्षिण अफ्रिकी टिमको यात्रा व्यवस्थाबारे भने अझै स्पष्ट भएको छैन।

वेस्ट इन्डिजको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुरुष र महिला आईसीसी विश्वकपमा सहभागी टोलीहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था सामान्यतया आईसीसीले नै समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका दुवै टोलीलाई लैजान तय गरिएको चार्टर उडान पटक–पटक ढिलाइ भएपछि स्थिति झन् जटिल बनेको बताइएको छ।

विश्वकप खेल सकिएपछि वेस्ट इन्डिज टोली नौ दिनसम्म भारतमै बसेर चार्टर उडानको प्रतीक्षा गरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र हवाई नियमका कारण अनिश्चितता बढेपछि खेलाडी र सहयोगी स्टाफको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै अब चार्टरको प्रतीक्षा नगर्ने निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

दुवै टोली सुरुमा गत सप्ताहन्तमै फर्कने योजना थियो। आईसीसीले मार्च ८ आइतबार बिहान सूचना दिँदै मार्च १० मंगलबार बिहान २:३० बजे कोलकाताबाट उड्ने चार्टर विमानको व्यवस्था गरिएको जनाएको थियो। उक्त विमान जोहानसबर्ग हुँदै एन्टिग्वा पुग्ने योजना थियो।

तर सोमबार बिहान आईसीसीले उक्त उडान रद्द भएको जानकारी गराएको थियो। पछि मंगलबार दिउँसो २ बजे अर्को चार्टर उडानको जानकारी दिइए पनि त्यो पनि रद्द भयो। आईसीसीले पठाएको इमेलमा गन्तव्यका विमानस्थलहरूले ‘अहिलेसम्मका लागि कुनै पनि आकस्मिक चार्टर विमानलाई इन्धन भर्न अनुमति नदिने’ सूचना दिएका कारण उडान सम्भव नभएको उल्लेख गरिएको थियो।

वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडी र प्रशिक्षकहरू विश्वकप अभियान सकिएपछि पनि एक हप्ताभन्दा बढी समय भारतमै बस्न बाध्य भएका थिए। यसबीच केही खेलाडी र स्टाफले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए।

