राष्ट्रिय लिग : जोनाथान कान्टिलानाको ह्याट्रिकमा मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा

- मछिन्द्र एफसीले जोनाथान कान्टिलाको ह्याट्रिक मदतमा नव जन जागृति युवा क्लबलाई ४-० ले पराजित गरेको छ।
- मछिन्द्रले ९ खेलबाट २२ अंक जोड्दै राष्ट्रिय लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ।
- मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले चित्लाङ एफसीलाई २-० ले पराजित गर्दै १० खेलबाट १२ अंक जोडेको छ।
२६ फागुन, काठमाडौं । जोनाथान कान्टिलाको ह्याट्रिक मदतमा मछिन्द्र एफसीले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा मंगलबारबाराको नव जन जागृति युवा क्लबलाई ४-० ले पराजित गरेको छ ।
लिगमा सातौं जित हासिल गरेको मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा समेत उक्लेको छ ।
मछिन्द्र ९ खेलबाट २२ अंक जोड्दै विभागीय टोली एपीएफ एफसीलाई पछि पारेको हो । समान खेलबाट एपीएफको २१ अंक छ । नव जन जागृतिको भने लगातार नवौँ हार हो । खेलेको सबै खेलमा पराजित नव जन जागृति अंकविहिन हुँदै पूछारमा छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा मछिन्द्रका लागि जोनाथानले ह्याट्रिक गर्दा रेजिन सुब्बाले एक गोल थपे ।
कान्टिलानाले ११औं मिनेटमा गोल गर्दै मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाए । उनले ५०औं मिनेटमा पेनाल्टीमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका थिए । यस्तै कान्टिलानाले ८१औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे । रेजिनले ६२औं मिनेटमा गोल गरे ।
मंगलबार भएको पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले चित्लाङ एफसीलाई २-० ले पराजित गरेको छ । जारी राष्ट्रिय लिगमा मनाङको यो तेस्रो जित हो ।
मनाङ १० खेलबाट १२ अंक जोडेर आठौं स्थानमा उक्लेको हो । १० खेल खेलेको चित्लाङको यो पाँचौ हार हो र ७ अंकसहित १४औं स्थानमै यथावत छ ।
एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा मनाङका श्यरब लो तामाङले ४९औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । सुमित मल्लले दवस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा गोल गरे ।
तस्बीर: एन्फा
