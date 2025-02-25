हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिगमा आर्मी र गोल्डेनगेटको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ को उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले केभिसी हाउण्ड्सलाई १०७-७९ ले पराजित गरेको छ।
- गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल क्लबले साविक विजेता टाइम्स इन्टरनेसनल क्लबलाई ९२-७५ ले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ।
- आर्मीका निश्चल महर्जन र गोल्डेनगेटका निकेश मगर खेलको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर घोषित भएका छन्।
२६ फागुन, काठमाडौं । हिमालयन जाभा नेशनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ मा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल क्लबले वियजी सुरुवात गरेका छन्
नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको लिगको उद्घाटन खेलमा आर्मीले केभिसी हाउण्ड्सलाई १०७-७९ ले पराजित गरेको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा भएको खेलमा आर्मीले चारै क्वाटर आफ्नो पक्षमा पार्दै जित हासिल गरेको हो । आर्मीले पहिलो क्वाटरमा २९-१७, दोस्रो क्वाटरमा २४-२२, तेस्रो क्वाटरमा २८-२१ र चौथो क्वाटरमा २३-१९ को अग्रता बनाएको थियो ।
आर्मीका निश्चल महर्जनले सर्वाधिक २७ अंक स्कोर गरे । उनी खेलको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर घोषित भए । पहिलो संस्करणमा सहभागी नभएको आर्मीले यस पटक भने उद्घाटन खेलमै जित हात पारेको हो ।
दोस्रो संस्कणरमा आर्मीले छनोट प्रतियोगिता खेलेको थियो र त्यसको उपाधि जित्दै एचजेएनबीएलमा छनोट भएको थियो ।
यस्तै मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कल्बले साविक विजेता टाइम्स इन्टरनेसनल क्लबलाई पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ ।
पहिलो संस्करणको फाइनलमा टाइम्सले गोल्डेनगेटलाई नै पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो । तर साविक विजेता टाइम्सलाई ९२-७५ स्कोरले पराजित गर्दै दोस्रो संस्करणमा गोल्डेनगेटले विजयी सुरुवात गरेको हो ।
टाइम्सले पहिलो क्वाटरमा २५-१८ को अग्रता बनाउँदै राम्रो सुरुवात गरेको थियो । तर गोल्डेनगेट दोस्रो क्वाटरफमै खेलमा फर्कियो र २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफटाइमसम्म टाइम्स अग्रता ४४-४३ मा झारेको थियो ।
गोल्डेनेगेटले त्यही लय कायम राख्दै तेस्रो क्वाटरमा ३०-१० को फराकिलो अग्रता बनाउँदै ७३-५४ ले अघि बढ्यो । चौथो तथा अन्तिम क्वाटर टाइम्सले २१-१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेपनि गोल्डेनगेटलाई रोक्न सकेन ।
खेलमा गोल्डेनगेटका निकेश मगरले सर्वाधिक ३७ अंक स्कोर गरे । उनी खेलको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर घोषित भए ।
