एन्फा र खेलाडी संघबीच सहमति, ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेल ३० चैतमा

२६ फागुन, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल फुटबल खेलाडी संघबीच ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेल आउँदो ३० चैतमा गर्ने सहमति भएको छ ।
मंगलबार एन्फा र खेलाडी संघबीच भएको छलफलपछि जुटेको सहमतिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले सहमतिबारे जानकारी दिएका हुन् ।
खेलाडी संघले राखेका मागहरूको अन्य बुँदामा पनि सहमतिमा पुगेको शाहले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि आइतबार खेलाडी संघले विभिन्न मागहरू राखेर एन्फा मुख्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
सहमति भएपछि आजै एन्फा मुख्यालयको ताला खोलिसकिएको छ ।
खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले लामो समयको संघर्षपछि एन्फा लिग गराउने विषयमा स्पष्ट भएको बताए। ‘लामो समयको सडक संघर्षपछि एन्फाले लिग गर्छौं भन्ने धारणा राख्नुभयो र मिति पनि तोक्नुभयो। यसअघि गर्छौं–गर्छौं भने पनि मिति तोकिएको थिएन। हामी लगातार संघर्ष गर्दै अन्ततः ताल्चा लगाउने स्थितिमा पनि पुगेका थियौं’ उनले भने ।
एन्फाका प्रतियोगिता निर्देशक सन्जिव मिश्रले खेलाडी संघसँग भएको सहमतिअनुसार ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेल चैत ३० मा गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय लिगको तालिका संशोधन गरेर लिगका लागि समय मिलाउने योजना रहेको पनि जानकारी दिए।
मिश्रले भने, ‘खेलाडी संघसँग सम्झौता भएअनुसार चैतबाटै लिग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएकाले चैत ३० गते उद्घाटन खेल गर्ने तय भएको हो। राष्ट्रिय लिग चैत ३० सम्म चल्ने तालिका भए पनि त्यसलाई रिभाइज गरेर केही अगाडि सकाउने योजना छ। चैत ३० गते एउटा खेल गरेर वैशाख २० गतेदेखि नियमित रूपमा लिगका खेल सुरु गर्ने तयारी छ।’
विसं २०७९ मा पछिल्लो संस्करणको ए डिभिजन लिग भएपछि नयाँ सिजन सुरु हुन सकेको छैन । ए डिभिजन लिग सुरु नभएको १००० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यस्तै प्रवक्ता सुरेश शाहले थ्रीस्टार क्लब र एपीएफ क्लबमध्ये कुन टोली ए डिभिजनमा रहने भन्ने विषय आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘थ्री स्टार र एपीएफमध्ये कुन क्लब ए डिभिजनमा रहने भन्ने विषयमा आधिकारिक फैसला आएपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ।’
छलफलमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। खेलाडी संघतर्फबाट अध्यक्ष विक्रम लामा, खेलाडीहरू विकेश कुथु, रोहित चन्द, विराज महर्जन र अन्जन विष्ट सहभागी थिए।
एन्फातर्फबाट सचिवालय कार्यसमिति सदस्यहरू, महासचिव किरण राई, इन्द्रमान तुलाधार, रविन्द्र जोशी र प्रवक्ता सुरेश शाहलगायत उपस्थित थिए। एन्फा अध्यक्ष बाहिर रहेको कारण सम्झौताका बेला उपस्थित हुन नसकेको प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए।
