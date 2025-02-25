टोटनहममाथि एट्लेटिको मड्रिडको प्रभावशाली जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडले यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तिम–१६ को पहिलो लेगमा टोटनहमलाई ५–२ ले पराजित गरेको छ।
- टोटनहमका गोलकिपर एन्टोनिन किन्स्कीका लगातार गल्तीले टोलीलाई सुरुआती २३ मिनेटमै चार गोल खुवाएको थियो।
- खेलको अन्त्यतिर टोटनहमले एक खेलाडी कम भएर खेल पूरा गर्नुपरेको थियो र लगातार चौथो हार भोगेको छ।
२७ फागुन, काठमाडौं । स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिड यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तिम–१६ को पहिलो लेगमा इंग्लिस क्लब टोटनहममाथि प्रभावशाली जित हासिल गरेको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा एट्लेटिकोले टोटनहमलाई ५–२ ले पराजित गरेको हो । टोटनहमले निकै कमजोर प्रदर्शन गर्दै सुरुआती २३ मिनेटमै चार गोल खाएको थियो।
टोटनहमका गोलकिपर एन्टोनिन किन्स्कीका गल्तीहरू टोलीका लागि महँगो पर्यो। पहिलो गोल छैटौं मिनेटमा भयो, जब उनी चिप्लिएपछि बल अडेमोला लूकमनसम्म पुग्यो र उनले पास दिएपछि मार्कस लोरेन्टेले गोल गर्दै एट्लेटिकोलाई अग्रता दिलाए।
केही समयपछि टोटनहमका डिफेन्डर मिकी भान डे भेन पनि चिप्लिँदा एन्टोइन ग्रिजमनले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि क्लीयर गर्न खोज्दा पुनः चिप्लिएका किन्स्कीको गल्तीको फाइदा उठाउँदै जुलियन अल्भारेजले गोल गरे।
लगत्तै २२औं मिनेटमा रोबिन नोरमन्डले गोल थपेपछि एट्लेटिकोले ४–० को ठूलो अग्रता बनायो। लगातार गल्ती भएपछि अन्तरिम प्रशिक्षक इगोर टुडोरले १७औं मिनेटमै किन्स्कीलाई बाहिर निकालेर गुग्लिएल्मो भिकारियोलाई मैदानमा पठाएका थिए।
टोटनहमका लागि पेड्रो पोरोले एक गोल फर्काए, जसले केही समयका लागि दबाब कम गरेको थियो। त्यसपछि टोटनहमले अर्को अवसर पनि पायो जब एट्लेटिकोका गोलकिपर जान ओब्लाकको कमजोर क्लीयर बल सिधै डोमिनिक सोलान्केसम्म पुगेपछि उनले गोल गर्दै अन्तर घटाए।
तर दोस्रो हाफको सुरुवातमै एट्लेटिकोले पुनः गोल थप्यो। ओब्लाकले रिचार्लिसनको प्रहार उत्कृष्ट बचाउ गरेपछि सुरु भएको तीव्र काउन्टर आक्रमणमा अल्भारेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै स्कोर ५–२ बनाए।
खेलको अन्त्यतिर टोटनहमका लागि थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भयो। जोआओ पालिन्हा र क्रिस्टियन रोमेरोबीच हेड टक्कर भएपछि पाल्हिन्हालाई मैदानबाट बाहिर लैजानुपर्यो भने रोमेरो पनि प्रभावित देखिए। त्यसपछि टोटनहमले खेल अन्त्यतिर एक खेलाडी कम भएर खेल पूरा गर्नुपरेको थियो।
लगातार चौथो हारपछि टोटनहम र प्रशिक्षक टुडरमाथि दबाब अझ बढेको छ भने एट्लेटिकोले दोस्रो लेगअघि बलियो अग्रता बनाएको छ।
