च्याम्पियन्स लिग : अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा लिभरपुलको हार

२७ फागुन, काठमाडौं । इंग्लिस क्लब लिभरपुल युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत अन्तिम–१६ को पहिलो लेगमा टर्कीको गालातासारेसँग १–० ले पराजित भएको छ।
इस्तानबुलमा भएको खेलमा गालातासारेले साँघुरो अग्रता बनाउँदै दोस्रो लेगअघि फाइदा लिएको हो। लिभरपुलका प्रशिक्षक आर्ने स्लटको नेतृत्वमा टोलीको १००औं खेल हारमा टुंगियो।
घरेलु समर्थकबीच गालातासारेले खेलको सातौं मिनेटमै निर्णायक गोल गर्यो। कर्नरबाट आएको बलमा भिक्टर ओसिमेनले हेडरमार्फत बल अघि बढाएपछि मारियो लेमिनाले नजिकबाट हेड गर्दै गोल गरे। यो गोलसँगै लिभरपुलले यो सिजन कर्नरबाट मात्र १०औं गोल बेहोरेको हो।
यो लेमिनाको यस सिजनको पहिलो गोल पनि हो। उनले पाँच वर्षअघि प्रिमियर लिगमा फुलहमबाट खेल्दा पनि लिभरपुलविरुद्ध निर्णायक गोल गरेका थिए।
गालातासारेले अर्को गोल पनि गरेको थियो। ओसिमेनले इब्राहिमा कोनाटेको गल्तीपछि गोल गरेका थिए, तर अर्का खेलाडी अफसाइड भएको निर्णय भएपछि त्यो गोल रद्द गरियो।
लिभरपुलले ७०औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेको जस्तो देखिएको थियो। डोमिनिक सोबोस्लाइको कर्नरबाट आएको बल गोललाइन पार गरेको थियो, तर भिडियो सहायक रेफ्री (भीएआर) ले जाँच गरेपछि गोल रद्द गरियो। भीएआरका अनुसार बल दुई पटक कोनाटेको हातमा लागेको थियो ।
खेलमा लिभरपुलले केही राम्रा अवसर पनि सिर्जना गरेको थियो। तर सदुपयोग गर्न नसक्दा गोल गर्न सकेन ।
यस जितसँगै गालातासारेले दोस्रो लेगअघि सानो अग्रता बनाएको छ। अब दोस्रो लेग मार्च १८ मा एनफिल्डमा हुनेछ।
