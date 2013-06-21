‘गोल्डेन’ बन्यो अस्कर अवार्ड जित्ने पहिलो के-पप गीत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ९:३१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘के-पप डेमन हन्टर्स’को गीत ‘गोल्डेन’ले अस्करमा उत्कृष्ट मौलिक गीत अवार्ड जितेको छ।
  • ‘के-पप डेमन हन्टर्स’ले उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्मतर्फ अस्कर जितेर इतिहास रचेको छ।
  • निर्देशक म्यागी काङ र निर्माता मिशेल वोंगले उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म विधामा अस्कर जित्ने पहिलो एसियाली महिला बनेका छन्।

लस एन्जलस ।  फिल्म ‘के-पप डेमन हन्टर्स’ मा समावेश गीत ‘गोल्डेन’ ले अस्करमा उत्कृष्ट मौलिक गीततर्फ अवार्ड जितेको छ ।

‘गोल्डेन’ अस्कर जित्ने पहिलो के-पप गीत बनेको छ । यस गीतका कारण ईजेएई, मार्क सोनेनब्लिक तथा दक्षिण कोरियाली संगीत कम्पनी द ब्ल्याक लेबलका सदस्यहरू यु हान ली, ही डोङ नाम र झुन उत्कृष्ट मौलिक गीततर्फ अस्कर जित्ने पहिलो कोरियाली कलाकार बनेर इतिहास रच्न सफल भएका छन् ।

फिल्ममा रुमी पात्रका लागि गायन स्वर दिएकी गायिका ईजेएईले अवार्ड ग्रहण गर्दै भावुक भाषण दिएकी थिइन् । आँखा रसाउँदै उनले भनिन्, “साना हुँदा म के–पप मन पराउँछु भनेर मानिसहरूले मलाई जिस्क्याउँथे । तर अहिले सबैले हाम्रो गीत गाइरहेका छन्, कोरियन शब्दहरूसमेत । मलाई यसमा निकै गर्व लागेको छ ।’

उनले थपिन्, ‘यो अवार्ड केवल सफलताको कथा होइन, यो धैर्य र संघर्षको कथा पनि हो । हाम्रो सम्पूर्ण टोलीप्रति म आभारी छु । ‘डेमन हन्टर्स’को मेहनती कलाकार टोलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

गत महिना ईजेएईले यो फिल्मको सफलताले आफूलाई गीतकार र कोरियाली महिलाका रूपमा अझ आत्मविश्वासी बन्न प्रेरित गरेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यो फिल्मले लेखन र गायन दुवैमा मलाई ठूलो चुनौती दियो । यसले मलाई आफ्नै कोरियाली पहिचानभित्र गहिरो रूपमा फर्केर हेर्न बाध्य बनायो ।’

उनका अनुसार यस फिल्मका लागि काम गर्नु एक प्रकारको आत्मिक उपचारजस्तै यात्रा बनेको थियो । उनले भनिन्, ‘सानैमा म के–पप प्रशिक्षार्थीका रूपमा चयन भए पनि पछि हटाइएँ । त्यतिबेला मेरो स्वर ‘धेरै तलको’ वा ‘अलि अनौठो’ छ भन्ने धेरै टिप्पणी सुन्नुपर्‍यो ।’

ईजेएईले थपिन्, ‘गीत लेख्ने क्रममा आफू हटाइएको कुरा सम्झेर धेरै लाज पनि लाग्थ्यो । तर यही फिल्मले मलाई त्यो पक्षलाई स्वीकार गर्न मद्दत गर्‍यो । वास्तवमा त्यही पीडा र अनुभव मेरो लागि एक प्रकारको शक्ति बन्यो, जसले यी गीतहरू लेख्न सहयोग गर्‍यो ।’

गीत “गोल्डेन” लेख्ने प्रक्रियाले आफूलाई आफ्नै स्वर स्वीकार गर्न र अझ आत्मविश्वासका साथ गाउन प्रेरित गरेको ईजेएईले बताएकी छन् । उनका अनुसार यस अनुभवले उनीलाई कलाकारका रूपमा धेरै परिवर्तन गरेको छ । उनले भनिन्, “साँचो भन्नुपर्दा, यो फिल्मले मलाई बचायो ।’

भाषणको अन्त्यमा उनले भनिन्, “यो सबै निकै सुन्दर अनुभव हो र अहिले आफूलाई धेरै स्वीकार गरिएको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसैले सबै प्रशंसकहरूलाई धेरै धन्यवाद ।’

‘के-पप डेमन हन्टर्स’ ले एनिमेटेड फिचरतर्फ पनि उत्कृष्ट

फिल्म ‘के-पप डेमन हन्टर्स’ ले एकेडेमी अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्मतर्फ अस्कर जितेको छ । नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको यो फिल्मले “आर्को”, “एलियो”, “लिटल अमेली अर द क्यारेक्टर अफ रेन” र ८८“जुटोपिया २” लाई पछि पार्दै यो सम्मान हासिल गरेको हो ।

नेटफ्लिक्सको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हेरिएको फिल्म मानिएको “के-पप डेमन हन्टर्स” ले अवार्ड सिजनभर लगातार सफलता हात पारेको थियो । यसले यसअघि गोल्डेन ग्लोब, क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड र पीजीए अवार्डमा उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मको अवार्ड जितिसकेको थियो भने एनी अवार्डमा १० वटा अवार्ड जितेर पनि चर्चा कमाएको थियो ।

सोनी एनिमेसनद्वारा निर्माण गरिएको यस फिल्मका निर्देशक म्यागी काङ र क्रिस एपलहन्स हुन् भने निर्माता मिशेल एलएम वोंग हुन् । यो अवार्डसँगै म्यागी काङ र मिशेल वोंग उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म विधामा अस्कर जित्ने पहिलो एसियाली महिला बनेर इतिहास रच्न सफल भएका छन् ।

अवार्ड ग्रहण गर्दै निर्देशक म्यागी काङ भावुक देखिएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘एकेडेमीलाई धन्यवाद, र हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने सबै दर्शक तथा समर्थकलाई पनि धन्यवाद । विशेषगरी, म जस्तै देखिने सबैलाई धन्यवाद ।’

आँखा रसाउँदै उनले थपिन्, ‘हामीलाई यस्ता फिल्ममा आफ्नै प्रतिनिधित्व देख्न यति लामो समय कुर्नुपरेकोमा म दुःखी छु । तर अब यस्तो फिल्म बनेको छ । यसको अर्थ अब आउने पुस्ताले यस्तो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । यो कोरियाका लागि र संसारभर रहेका सबै कोरियनहरूका लागि हो ।’

यो फिल्मको सिक्वेल निर्माण हुने घोषणा पनि यसै साता गरिएको छ । आगामी फिल्मलाई पुनः म्यागी काङ र क्रिस एपलहन्सले नै निर्देशन र लेखन गर्नेछन् । नयाँ सिक्वेल सन् २०२९मा प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ । यो फिल्मसँगै काङ र एपलहन्सले नेटफ्लिक्ससँग एनिमेसन क्षेत्रमा बहुवर्षीय विशेष लेखन तथा निर्देशन सम्झौता सुरु गरेका छन् ।

