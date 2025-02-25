जय ट्रफी फाइनल : टस हारेपछि पुलिसविरुद्ध आर्मीले पहिला ब्याटिङ गर्दै

३ चैत, काठमाडौं । जय ट्रफी एलिट कपको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले टस जितेर बलिङ रोजेपछि त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।
मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसका कप्तान आरिफ शेखले टस जितेर बलिङ रोज्दै आर्मी ब्याटिङको निम्तो दिएका हुन् ।
फाइनल खेल तीन दिवसीय हुनेछ । यसअघि लिग चरणको खेल दुई दिनको भएको थियो । चार टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेको जय ट्रफीमा सिंगल राउण्ड रोविनको खेलपछि आर्मी र पुलिस शीर्ष दुईमा रहँदै फाइनल पुगेका हुन् ।
लिग चणमा आर्मीले पुलिसलाई ९ विकेटले पराजित गरेको थियो । फाइनलमा पुलिस त्यसको बदला लिने लक्ष्यमा छ ।
जय ट्रफी फाइनलको मिति दोस्रो पटक परिवर्तन भएको हो ।
यसअघि फागुन १७ देखि १९ सम्म फाइनल खेल हुने तय थियो । तर २१ फागुनको निर्वाचन र फागुन २६ देखि हुने तय भएको लिग २ सिरिजका लागि जय ट्रफी फाइनल खेल एक महिना पछाडि सार्दै चैत २१ देखि २३ सम्म खेलाइने भएको थियो । तर, मध्यपूर्व युद्धका कारण लिग २ सिरिज नै स्थगित भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जय ट्रफी फाइनल अघि सारेको हो ।
तस्बीर: क्यान
