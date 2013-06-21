हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते ११:३७

५ चैत, खोटाङ  । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हावाहुरी पीडितहरुलाई राहत स्वरुप जस्ता पाता वितरण गर्ने भएको छ । हावाले घरको छानामा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्‍याएका परिवारलाई जस्ता पाता प्रदान गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको हो ।

२ चैतको साँझ आएको हावाहुरीले ५२ घरको छानामा पूर्ण रुपमा क्षति पुर्‍याएको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडाका १२, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाका ४, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मीटारका २८, लेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङका ३ र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीका ५ घर परिवारलाई जस्ता प्रदान गरिने मेयर बिमला राईले जानकारी दिइन् ।

छानाको सिंगो पाटो उडाइदिएपछि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पीडितलाई नगरपालिकाले तत्काल जस्ता उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जस्ता खरिद गरेर पीडितलाई प्रदान गर्ने नगरको योजना छ ।

थप राहत रकम चैत ९ गतेको हिउँदे सभामार्फत बजेट संशोधन गरेर जुटाइने मेयर राईले बताइन् । हावाहुरी पीडितलाई घरको साइज अनुसार जस्ता प्रदान गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । हाललाई नगरपालिकाले ३१ परिवारलाई त्रिपाल बाँडेको छ ।

यस्तै, हावाहुरीले छाप्रो उडाइदिएपछि विचल्नीमा परेका तीन परिवारलाई नगरपालिकाले ढुंगामाटोको घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने मेयर राईले बताइन् ।

७ विद्यालयमा क्षति

हावाहुरीले बाहुनीडाँडास्थित मालिकादेबी मावि कदुवा, पञ्चावतीदेवी आवि बेता र बेलडाँडा आवि ढोडेनीको छाना उडाइदिएको छ । यस्तै, च्यास्मीटारस्थित नमुना आधारभूत विद्यालय र देउराली आधारभूत विद्यालयको छाना उडाइदिएको छ ।

राजापानीस्थित जलन्धारा आधारभूत विद्यालय र सरस्वती आधारभूत विद्यालयको पनि छाना छरपष्ट बनेको छ । बाहुनीडाँडाको बरडाँडा सामुदायिक खोपकेन्द्रमा समेत क्षति पुगेको वडाध्यक्ष रुद्र राईले बताए । हावाहुरीले सामुदायिक संस्था तथा मण्डलीहरुमा पनि क्षति पुगेको छ ।

खोटाङ हावाहुरी
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

खोटाङको दिखुवा खोला पुल बनाउन ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

खोटाङमा रास्वपाका उम्मेदवारको जमानत जफत

खोटाङमा आरेन राईको अग्रता कायमै, हरि रोका चौथो स्थानमा

खोटाङमा ४३ प्रतिशत मतदान

खोटाङमा तारजालीसहितको मतगणनास्थल तयार

