+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  

चैत ८ गतेदेखि ठेकेदारको गाडी, गाडीको चाबी र सवारी साधन दर्ता प्रमाण–पत्र नियन्त्रणमा राखिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राईले जानकारी दिइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १०:४१
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान (हलेसी)मा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको भवन । सम्झौता म्याद नाघेको दुई वर्ष बितिसक्दा अस्पताल भवन जगभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारको गाडी खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • नमुना/हिमालयन जेभीले २०८० साउन ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ साउन ८ गते अस्पताल भवन बनाउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
  • सम्झौता म्याद नाघेको दुई वर्ष बितिसक्दा अस्पताल भवन जगभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

९ चैत, खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारको गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान (हलेसी)मा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको भवन अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी नमुना/हिमालयन जेभी विराटनगरका ठेकेदार रमेश बस्नेतको बागमती प्रदेश १६ च ६८०२ नम्बरको गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।

आवश्यक निर्माण सामग्री तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर ठेक्का बमोजिमको काम सुरु नभएसम्मका लागि चैत ८ गतेदेखि गाडी, गाडीको चाबी र सवारी साधन दर्ता प्रमाण–पत्र नियन्त्रणमा राखिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर बिमला राईले जानकारी दिइन् ।

हलेसीमा २०८० सालमै बनिसक्नुपर्ने १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काम हालसम्म अलपत्र छ । भवनको पहिलो चरणको काम समेत पुरा नभएको, काममा निरन्तरता नदेखिएको तथा पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि प्रगती नभएपछि नगरपालिकाले गाडी कव्जामा लिएको हो ।

मेयर राईले चालकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर चाबी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बोलाएकी थिइन् । ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीको गाडी नियन्त्रणमा लिएको विषयमा नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी पठाइसकेको छ ।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राई

नगरपालिकाले ठेकेदारलाई आगामी चैत १२ गतेदेखि अस्पतालको भवन निर्माणको कामलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाएको छ । चैत १२ गतेदेखि सुरु गरेर ४५ दिनभित्र कम्तीमा बेसमेन्ट कभर स्ल्याब ढलान सक्ने, ६० दिनभित्र फष्ट फ्लोर स्ल्याब तथा अर्को ६० दिनभित्र सेकेण्ड फ्लोर स्ल्याब ढलानको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गराइएको हो । सो प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरे नियम अनुसार कारबाही भोग्ने तथा कतै उजुरबाजुर नगर्ने कागज गराइएको मेयर राईले बताइन् ।

पटक–पटक फोन गर्दा नउठाएपछि मेयर राईले हिउँदे नगरसभामार्फत ‘ब्ल्याकलिष्ट’मा राख्ने मेसेज पठाएपछि निर्माण व्यवसायी बस्नेत नगरको सम्पर्कमा आएका थिए ।

नमुना/हिमालयन जेभीले २०८० साउन ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी २०७८ साउन ८ गते अस्पताल भवन बनाउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता म्याद नाघेको दुई वर्ष बितिसक्दा अस्पताल भवन जगभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते भवन शिलान्यास गरेका थिए । तर डीपीआर र जग्गाको भौगोलिक अवस्था नमिल्दा हलेसीको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काममा केही अलमल भएको थियो ।

अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय सात जना जग्गादाताबाट नौ रोपनी जग्गा नि:शुल्क जुटाइएको थियो । तर जग्गा यकिन नगरी नक्सा तयार पारेर अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । अस्पतालको घडेरी बनाउने क्रममा जग्गादाता रत्न राईले दिएको भन्दा अर्कोतिरको जग्गा मिचिएपछि समस्या निम्तिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले बताए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने

हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

खोटाङको दिखुवा खोला पुल बनाउन ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

खोटाङमा रास्वपाका उम्मेदवारको जमानत जफत

खोटाङमा आरेन राईको अग्रता कायमै, हरि रोका चौथो स्थानमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित