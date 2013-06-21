खोटाङको दिखुवा खोला पुल बनाउन ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

हालसम्म मोटरेबल पुलको एकातर्फको फाउण्डेसन खन्ने कार्य समेत सम्पन्न हुन नसकेको र बाँकी समयमा सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न हुने आधार नदेखिएकाले स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर बिनम दाहालले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १०:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले दिखुवा खोलामा पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
  • निर्माण व्यवसायीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको छ ।
  • पुल निर्माणको कुल लागत साढे ५ करोड छ ।

३ चैत, खोटाङ । पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले पुल निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यालयले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्ले र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ बिजयखर्कको सिमानामा पर्ने दिखुवा खोलाको पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

पुल निर्माणको ठेक्का लिएको अंशुवी/नेपाल फूलबारी/पिंगला ज्वइन्ट भेन्चर सुनसरीलाई पत्राचार गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालयले ७ दिनभित्र ‘बैंक ग्यारेन्टी जफत’ गर्नु नपर्ने कारण खुलाएर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।

हालसम्म मोटरेबल पुलको एकातर्फको फाउण्डेसन खन्ने कार्य समेत सम्पन्न हुन नसकेको र बाँकी समयमा सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न हुने आधार नदेखिएकाले स्पष्टीकरणका लागि पत्राचार गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर बिनम दाहालले बताए ।

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत पूर्वाधार विकास कार्यालय गाईघाट र प्रदेश सडक पुल सहयोग इकाइ इटहरीको साझेदारीमा दिखुवा खोलामा ट्रस ब्रिज निर्माणको काम सुरु गरिएको हो तर पुल निर्माणको प्रगती सन्तोषजनक हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । दिक्तेलबाट रेग्मीटार पुग्ने छोटो दुरीको सडक खण्डमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम थालिएको हो ।

दिखुवा खोला दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक खण्डमा पर्छ । सो सडक दिक्तेलबाट रेग्मीटार पुग्ने छोटो दुरीको सडक हो । दिक्तेलबाट महुरे–बुइपा हुँदै रेग्मीटार पुग्नुभन्दा दिक्तेलबाट दिखुवा हुँदै रेग्मीटार पुग्नु करिब १७ किलोमिटर छोटो दुरी पर्छ । निर्माण कम्पनीका तर्फबाट बसन्त बुढाथोकीले गत पुस २३ गते पुल निर्माणको सम्झौता गरेका दिए ।

दिखुवामा कुल साढे ५ करोडको खर्चमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुने कार्यालयले जनाएको छ । पुल निर्माणका लागि करिब दुई करोड बढीको स्टिलका सामान प्रदेश सडक पुल सहयोग इकाइले उपलब्ध गराएको छ । स्टिल ट्रस बाहेकका कामका लागि ३ करोड विनियोजन भएको दाहालले बताए ।

अधिकांश निर्माण सामग्री निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको तर मेसिन अभावमा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको जवाफ छ । सो पुल गत जेठ १७ गते तत्कालीन कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले शिलान्यास गरेका थिए ।

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

