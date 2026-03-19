जिल्ला अस्पतालमा पाइँदैन रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन

प्राय: संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाएको खोप नै जिल्ला–जिल्लामा वितरण हुन्छ । दोस्रो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमबाट औषधि व्यवस्थापन गरेर जिल्ला अस्पतालहरूमा पठाइन्छ ।

२०८३ वैशाख १६ गते १५:०६

१६ वैशाख, खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका ७७ वर्षीय वृद्ध रामनाथ आचार्य रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनका लागि चैत ३० गते जिल्ला अस्पताल दिक्तेल पुगे । तर अस्पतालमा खोप पाएनन् । चैत २९ गते कुकरले टोकेपछि वृद्ध आचार्य लट्ठी टेक्दै ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ लगाउन अस्पताल पुगेका थिए ।

जिल्ला अस्पतालमै ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ नपाएपछि आचार्य हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-५ दुर्छिमस्थित नगर अस्पताल पुगेर एक डोज खोप लगाए । बाँकी दुई डोज खोप दिक्तेलकै क्लिनिकमा किनेर लगाएको आचार्य बताउँछन् ।

यस्तै, दिक्तेलकै ७ वर्षीय बालकले पनि जिल्ला अस्पतालमा ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ पाएनन् । बजारका क्लिनिकबाट भ्याक्सिन किनेर लगाइएको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

यी केही उदाहरण हुन् । सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’को व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जिल्लाका नागरिक मारमा परिरहेका छन् । कुकुर वा अन्य जनावरले टोकेको अवस्थामा सर्वसाधारण क्लिनिक वा जिल्ला बाहिर गएर उपचार गर्न बाध्य बनेका छन् ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड भएको अधिकारकर्मी तारानाथ फुयाँल बताउँछन् । जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अमिताभ ठाकुरका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र कोशी प्रदेश, विराटनगरबाट नियमित ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ नआउँदा समस्या निम्तिएको हो । ‘हामीले भ्याक्सिन माग्ने हो, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले दिने हो,’ ठाकुरले भने, ‘प्रदेशमै भ्याक्सिनको अभाव छ । मागेजति कहिल्यै आउँदैन ।’

विगतका वर्ष पनि जिल्ला अस्पतालमा ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’को अभाव हुने गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत प्रदेशभरिका जिल्ला अस्पतालहरूमा ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ पठाउने व्यवस्था छ ।

प्राय: संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाएको खोप नै जिल्ला–जिल्लामा वितरण हुन्छ । दोस्रो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमबाट औषधि व्यवस्थापन गरेर जिल्ला अस्पतालहरूमा पठाइन्छ ।

तर संघीय सरकारले पर्याप्त खोप नपठाएको र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापनका लागि बजेट नछुट्टाएको कारण ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’ पठाउन नसकिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र कोशी प्रदेश, विराटनगरका निमित्त निर्देशक डा. सुरेश मेहता बताउँछन् । उनका अनुसार यही कारण कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ‘एन्टी रेबिज भ्याक्सिन’को अभाव छ ।

‘प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा दिनुपर्‍यो वा संघीय सरकारले भ्याक्सिन पठाइदिन पर्‍यो,’ मेहताले भने, ‘न प्रदेश सरकारले भ्याक्सिन किन्न पैसा छुट्टाइदिएको छ, न संघीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन आउँछ ।’

सम्बन्धित खबर

मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता

मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता
सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधियो

सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधियो
अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  

अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  
खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने

खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने
हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

