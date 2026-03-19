हराएको खुकुरी खोज्न गएका दुई जनाको भिरबाट लडेर मृत्यु

१९ वैशाख, खोटाङ । खोटाङमा भिरबाट लडेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेराका ५२ वर्षीय बमहादुर राई र ४० वर्षका मनीकुमार राईको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो ।
शनिबार दिउँसो दुवै जनाको स्थानीय ढकालेखोला भिरबाट खसेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको बराहपोखरी–५ वडाध्यक्ष फौदराज राईले बताए ।
शुक्रबार बमबहादुर गोठालो गएका बेला घाँस काट्न लाग्दा खुकुरी हराएका थिए । सोही खुकुरी खोज्न शनिबार छिमेकी मनीकुमार पनि साथी गएका थिए ।
सोही क्रममा भिरबाट एक जना चिप्लिएपछि एकले अर्कालाई समाउँदा दुवै जना भिरबाट खसेको हुनसक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् ।
दुवै जनाको शव उदयपुरको बेलटार लगेर पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
