हराएको खुकुरी खोज्न गएका दुई जनाको भिरबाट लडेर मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १९:३३

१९ वैशाख, खोटाङ । खोटाङमा भिरबाट लडेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेराका ५२ वर्षीय बमहादुर राई र ४० वर्षका मनीकुमार राईको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो ।

शनिबार दिउँसो दुवै जनाको स्थानीय ढकालेखोला भिरबाट खसेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको बराहपोखरी–५ वडाध्यक्ष फौदराज राईले बताए ।

शुक्रबार बमबहादुर गोठालो गएका बेला घाँस काट्न लाग्दा खुकुरी हराएका थिए । सोही खुकुरी खोज्न शनिबार छिमेकी मनीकुमार पनि साथी गएका थिए ।

सोही क्रममा भिरबाट एक जना चिप्लिएपछि एकले अर्कालाई समाउँदा दुवै जना भिरबाट खसेको हुनसक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् ।

दुवै जनाको शव उदयपुरको बेलटार लगेर पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

खोटाङ भिरबाट लडेर
जिल्ला अस्पतालमा पाइँदैन रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन

जिल्ला अस्पतालमा पाइँदैन रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन
मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता

मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता
सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधियो

सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधियो
अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  

अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  
खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने

खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने
हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

हलेसी तुवाचुङमा हावाले ५२ घरको छाना उडायो, नगरपालिकाले बनाइदिने

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

