+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता

मध्यपहाडीको अन्य खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइँदा जयराम–हलेसी ३५ किलोमिटर खण्डलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।

दमन राई दमन राई
२०८२ चैत २६ गते १६:५७

२६ चैत, खोटाङ । खोटाङको जयराम–हलेसी सडक खण्डलाई मध्यपहाडीको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नती गर्न ढिलासुस्ती भएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको ‘एलाइनमेन्ट’मा पर्ने भए पनि यो सडक खण्ड मापदण्डअनुसार चौडा गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।

मध्यपहाडीको अन्य खण्डको चौडाइ कम्तीमा नौ मिटर कायम गरिएको छ । मध्यपहाडीको अन्य खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइँदा जयराम–हलेसी ३५ किलोमिटर खण्डलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । जयरामघाट–हलेसी सडकखण्डको चौडाइ हाससम्म बढीमा पाँच मिटर मात्र छ ।

जयराम–हलेसी सडकखण्ड २०६५ देखि २०६७ सालमा ओटासिल पिच गरिएको थियो । पछि ०६९/०७० मा मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना सुरु गर्दा जयराम–हलेसी सडक छाडेर अन्य खण्डमा मात्रै स्तरोन्नतीको काम भयो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाभित्र पर्ने यो सडक खण्ड काठमाडौंलगायतका अन्य सहर आवत–जावत गर्ने एकमात्र मार्ग हो । यो सडकमा दैनिक हलेसी र दिक्तेल आउनेजाने सवारी साधनको संख्या ठूलो हुन्छ ।

सडक साँघुरो र जिर्ण हुँदा सबैभन्दा धेरै हलेसी आएर फर्कने दर्शनार्थी मारमा परेका छन् । भक्तजनले हलेसी आउनेजाने क्रममा जोखिम मोलेर साँघुरो सडक पार गर्नुपरेको भन्दै गुनासो पोख्ने गरेको हलेसीका व्यावसायी राजेश राई बताउँछन् ।

‘जयराम–हलेसी सडक खण्ड साँघुरो छ । मोडहरूमा लामो गाडीलाई टर्निङ गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘नियमित मर्मत अभावमा उत्तिकै खाल्डाखुल्डी बनेको छ । खाल्डोमा वर्षा याममा पानी जमेर आहाल बन्ने गरेको छ ।’

पुर्व–पश्चिम जोड्ने बाटो खुलेपनि बीचमा पर्ने जयराम–हलेसी खण्डको अवस्था नाजुक हुँदा त्यसले आगन्तुकसम्म जिल्लाकै छविमा नराम्रो छाप परेको उनी बताउँछन् । ‘यसलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार बनाइनुपर्‍यो । त्रि–धार्मिकस्थल हलेसीमा भक्तजन आउनुहुन्छ । यत्रो ठूलो धार्मिकस्थल छ तर बाटोचैं किन यती साँघुरो भयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

आवधिक मर्मत अन्तरगत सडक विभाग र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाको कार्यालयले जयराम–हलेसी सडकलाई पटक–पटक मर्मत गर्दैआएको छ । सडक विभागले हेर्दैआएको सो खण्ड आफ्नो ‘एलाइनमेन्ट’मा परेपछि मध्यपहाडीले रेखदेख गर्दैआएको छ । तर सो खण्डलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नती गर्नुको सट्टा टालटुल गर्ने गरिएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङको जयरामघाट–हलेसी सडक खण्ड । तस्वीर : दमन राई/अनलाइनखबर

यसैबीच खोटाङका प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साललाई भेटेर हलेसी–जयराम सडकलाई मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न लिखित माग राखेका छन् । मध्यपहाडीको मापदण्ड अनुसार बनाउन छुटेको हलेसी–जयराम सडकलाई मापदण्ड अनुसार बनाउनका लागि १५ करोड बजेट माग गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य राईले बताए ।

खोटाङ जयराम-हलेसी सडक मध्यपहाडी लोकमार्ग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित