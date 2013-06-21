भारतीय पर्यटकको रोजाइमा जमुना ढाप पोखरी (तस्वीरहरू)

चिया बगानले ढाकिएको पहाडी भू-भाग । त्यसमाथि हरियाली सल्लाका रुखहरू । बीचमा सुन्दर प्राकृतिक पोखरी । पहिलो पटक यहाँ पुग्ने जो-कसैको पनि मन लोभ्याउँछ ।

गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८२ चैत ५ गते १६:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ स्थित जमुनामा रहेको ढाप पोखरी पर्यटकीय क्षेत्र विकास हुँदैछ।
  • ढाप पोखरी नजिकै नेपाल-भारत सीमा पर्दा भारतीय पर्यटकहरू बढी आउने गर्छन्।
  • पर्यटक आकर्षित गर्न सडक स्तरोन्नति, पूर्वाधार र प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताए।

५ चैत, इलाम । चिया बगानले ढाकिएको पहाडी भू-भाग । त्यसमाथि हरियाली सल्लाका रुखहरू । बीचमा सुन्दर प्राकृतिक पोखरी । पहिलो पटक यहाँ पुग्ने जो-कसैको पनि मन लोभ्याउँछ । यो ठाउँ इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५  स्थित जमुनामा अवस्थित छ । पोखरी आसपास क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन् । केही भौतिक संरचनाहरू बनिसकेका छन् ।

यहाँ पुग्दा लाग्छ, जमुना ढाप पोखरीले पर्यटकहरू स्वागत गर्न हतारिरहेको छ । यो पर्यटकीय क्षेत्र नजिकै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र पर्दछ । जसका कारण उलेख्य संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू यहाँ आउने गर्छन् । विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्र सन्दकपुर, कैयाकट्टा लगायत ठाउँबाट पर्यटकहरू आउने स्थानीय बताउँछन् ।

घुम्न आउने पर्यटक बस्नका लागि यहाँ होमस्टे पनि सञ्चालनमा रहेको स्थानीय इन्द्र गुरुङले बताए । ढाप पोखरी क्षेत्रमा शिव मन्दिर, गुम्बा जस्ता धार्मिक स्थलहरू पनि निर्माण गरिएको उनले बताए ।

ढाप पोखरी पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विप्लब भटराईका अनुसार हागेथाम जंगलमा रेडपाण्डाका साथै विभिन्न प्रजातिका चराहरू पनि पाइने भएकोले यो ठाउँ बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको यो ठाउँ पुग्नका लागि सडकको स्तरोन्नतिका साथै पर्यटन पूर्वाधार, प्रचार प्रसारमा जोड दिनु पर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

जमुना ढाप पोखरी
वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र
फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन

फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन
धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ
निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति
गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान
एन्फा महिला लिग पनि स्थगित

एन्फा महिला लिग पनि स्थगित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

