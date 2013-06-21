गाउँपालिका अध्यक्षको छड्के अनुगमन : २५ कर्मचारीको हाजिरीमा रातो

सेवाग्राहीबाट कार्यालय समयमा कर्मचारी उपस्थित नहुने समस्या रहेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के गरिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

लोकेन्द्र यादव
२०८२ चैत ५ गते १६:१३

५ चैत्र, सप्तरी । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवले बिहीबार कार्यालय समयमा छड्के अनुगमन गर्दा २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भेटिएका छन् । बिहान साढे १० बजे कार्यालय पुगेर छड्के अनुगमन गर्दा त्यो बेलासम्म २५ जना कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नै नभएको भेटिएको हो ।

अध्यक्ष यादवका अनुसार अनुगमनका क्रममा ६० जना कर्मचारीमध्ये निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव मण्डलसहित २५ जना कर्मचारी त्यो बेलासम्म गैरहाजिर रहेको पाइएको थियो । अनुपस्थित कर्मचारीहरूको हाजिरीमा रातो कलम लगाएको उनले बताए ।

सेवाग्राहीबाट कार्यालय समयमा कर्मचारी उपस्थित नहुने समस्या रहेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के गरिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

बलान बिहुल गाउँपालिका सप्तरी
