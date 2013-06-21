ओईसीडी ग्लोबल फोरमको १७३औं सदस्य बन्यो नेपाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल ग्लोबल फोरम (ओईसीडी)को १७३ औं सदस्य बनेको छ र यसले सूचना आदानप्रदानका विश्वव्यापी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछ।
  • आन्तरिक राजस्व विभागले सदस्यताले वैदेशिक कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियान सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
  • नेपालले पियर रिभ्यु प्रक्रियामा भाग लिने र कानुनी, नियामक सुधार गरी विश्वव्यापी सर्वोत्तम अभ्यासहरू अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

५ चैत, काठमाडौं । पारदर्शिता र कर प्रयोजनका लागि सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी ग्लोबल फोरम (ओईसीडी)को १७३औं सदस्यका रूपमा नेपाल आबद्ध भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागले यसबारे जानकारी गराएको हो । विभागले यस कदमलाई ऐतिहासिक उपलब्धी भनेको छ । यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग र सुदृढ वित्तीय सुशासनतर्फको यात्रा अझ सुदृढ हुने विभागको विश्वास छ । ग्लोबल फोरमको सदस्यतासँगै नेपालले अब सूचना आदानप्रदानका विश्वव्यापी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

सदस्य बनेसँगै अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ । यसबाट वैदेशिक कर छलीको निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान सुदृढ हुने भएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि हुने समेत विभागको भनाइ छ । निष्पक्ष कर संकलनमार्फत राष्ट्रिय विकास आयोजनाका लागि पूँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसले विश्वव्यापी प्रतिष्ठा बढ्ने छ । नेपालले वित्तीय पारदर्शिताका विश्वव्यापी मापदण्ड पालना गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी वैदेशिक लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने विभागले बताएको छ ।

नयाँ सदस्यका रूपमा अब नेपालले ‘अनुरोधमा सूचना आदानप्रदान’ र ‘साझा रिपोर्टिङ मापदण्ड’अन्तर्गत ‘सूचनाको स्वचालित आदानप्रदान’ सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नेपालले ‘पियर रिभ्यु’ प्रक्रियामा समेत भाग लिने विभागले जनाएको छ।

सरकारले नेपालको कानुनी र नियामक ढाँचाहरूलाई विश्वव्यापी सर्वोत्तम अभ्यासहरूसँग मेल खाने गरी सुधार गर्न ग्लोबल फोरम सचिवालयसँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।

ग्लोबल फोरम कर पारदर्शिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू विश्वभर कार्यान्वयन गर्ने अग्रणी निकाय हो । यसमा ओईसीडी, जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरूसहित १७३ वटा क्षेत्राधिकार सामेल रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना
वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र
फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन

फाइनल हारपछि सोमपालले भने- ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन
धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ

धर्म र पहिचानको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति त्यागौं : मुख्यमन्त्री बानियाँ
निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति

निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्यो, लोकतन्त्र मजबुत भयो: राष्ट्रपति
गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

गगनको राजीनामाबारे विश्वप्रकाश– नैतिकभन्दा स्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्रधान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

