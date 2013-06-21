७५ जिल्लामा हुन्छ व्यावसायिक कुखुरापालन, देशभरि २२ हजार ९२८ फार्म

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०८१/८२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजा अनुसार मनाङ र मुस्ताङमा व्यावसायिक रुपले कुखुरापालन गरेको देखिएको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षण २०८१/८२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
  • नेपालमा ७५ जिल्लामा २२ हजार ९२८ फार्म/कृषकले व्यावसायिक कुखुरा पालन गरिरहेका छन्।
  • बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३४.४ प्रतिशत फार्म छन् भने सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ७.९ प्रतिशत फार्म छन्।

६ चैत, काठमाडौं । नेपालको ७५ वटा जिल्लामा मात्र व्यवसायिक कुखुरा पालन हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालको ७५ वटा जिल्लामा मात्र व्यवसायिक कुखुरा पालन हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालमा कुल २२ हजार ९२८ फार्म/कृषकले व्यावसायिक कुखुरा पालन गरेको देखिएको छ । जसमध्ये २१ हजार १०४ ले मासु, १ हजार ७०६ अण्डा उत्पादन र ११८ ले चल्ला उत्पादन गर्दै आएको देखिएको छ।

यी फार्ममध्ये ६३.७ प्रतिशत मात्र दर्ता भएको देखिएको छ । कुल फार्ममध्ये ७९.५ प्रतिशत फार्म पुरुष र २०.५ प्रतिशत फार्म महिलाले सञ्चालन गरेको देखिएको छ । कुल फार्ममा ९८ प्रतिशत व्यक्तिगत स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५ देखि १० वर्षको अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका छन् । कुखुरापालनमा संलग्न जनशक्तिको तथ्यांक हेर्दा कुल ५२.२ प्रतिशत उद्यमीले माध्यामिक स्तरको शिक्षा लिएका छन् ।

नेपालमा कुखुरा व्यवसायबाट एक वर्षमा ६० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको मासु उत्पादन भई बिक्री भएको देखिएको छ । १४ अर्ब ८२ करोड बराबरको अण्डा, १० अर्ब २२ करोड बराबरको चल्ला र १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुखुराको मल उत्पादन भई बिक्री भएको देखिएको छ ।

देशभरिका कुखुरा फार्ममध्ये ४.१ प्रतिशतको मात्रै बीमा गरेको पाइएको छ । ३४.१ प्रतिशत व्यवसायीले मात्र तालिम लिएर कुखुरा पालन गरेको पाइएको छ । नेपालमा दोस्रो पटक कुखुरापालनसँग सम्बन्धित सर्वेक्षण भएको हो । यसअघि २०७१/७२ मा सर्वेक्षण भएको थियो ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३४.४ प्रतिशत फार्म रहेका छन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७.९ प्रतिशत फार्म रहेको देखिएको छ । अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा सामान्य मात्र फार्मको संख्या बढेको छ । २०७२ मा कुल २१ हजार ९५६ फार्म रहेका थिए । यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश र कर्णालीमा फार्मको संख्यामा गिरावट आएको छ । अन्यमा बढेको छ ।

कैलालीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

अमेरिका बसेर नेपाली राजनीतिमा किन चासो ?

नयाँ संसद् भवन तयारी अवस्थामा छ : गृहमन्त्री अर्याल

नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशन वैशाख २० र २१ मा गर्ने प्रस्ताव

विश्वप्रकाशको प्रतिवेदन : कांग्रेस-एमाले सरकारले नगर्नुपर्ने काम गर्दा हारियो

कांग्रेस प्रवक्ताको ब्रिफिङ- सबै केन्द्रीय सदस्य राजीनामा अस्वीकार गरिरहेका छन्

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

