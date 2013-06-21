सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको भुक्तानीको विषयमा २ समूहबीच झडप, ६ जना घाइते

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत ७ गते ११:५९

७ चैत, सिरहा । सिरहा नगरपालिका–१२ सारसर क्षेत्रमा मोटरसाइकल मर्मत गरेको पैसा नतिरेको विषयमा विवाद हुँदा दुई समूहबीच झडप भएको छ ।

झडपमा ६ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार घटना ६ चैत अपराह्न करिब ४ : ५० बजेको हो ।

स्थानीय सलमान मियाँ र हासिम दफाली पक्षबीच विवाद चर्किएपछि घटनाले ठूलो रुप लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटना भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी निरीक्षक गजेन्द्र नारायण रायको कमाण्डमा टोली खटिएर अवस्था नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कुटपिटमा परी सलमान पक्षका ४ जना घाइते भएका छन् भने हासिम पक्षका दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डीएसपी रमेशबहादुर पालले जान्कारी दिए ।

सलमानपक्षका घाइते हुनेमा अन्दाजी ४० वर्षीया भुटनी खातुन (टाउको र दाहिने हातमा मध्यम चोट), ३५ वर्षीय रहमद दफाली (टाउको र दाहिने हातमा चोट), ५८ वर्षीय इरफान मियाँ (टाउको, दाहिने हात र गर्दनमा मध्यम चोट) र २६ वर्षीय लालबाबु मियाँ (टाउको र दाहिने हातमा चोट) रहेका छन् ।

हासिम पक्षका घाइते हुनेमा १९ वर्षीय अरमान हुसेन (टाउकोमा मध्यम चोट) र आरिफ दफाली (बायाँ हातमा  चोट) रहेको डीएसपी रमेशबहादुरले बताए ।

घाइतेमध्ये भुटी खातुनलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ । अन्य घाइते सबैलाई प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा भर्ना गरिएको छ ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न  व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

सिरहामा वडाध्यक्षसहित तीन जना कुटिए, पैसा बाँड्न हिंडेको आरोप

सिरहामा वडाध्यक्षसहित तीन जना कुटिए, पैसा बाँड्न हिंडेको आरोप
सिरहा कारागारका कैदीको हातमा कसले पुर्‍यायो पेस्तोल र गोली ?

सिरहा कारागारका कैदीको हातमा कसले पुर्‍यायो पेस्तोल र गोली ?
सानोठिमीको बाल सुधार गृहमा झडप र आगजनी, बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन

सानोठिमीको बाल सुधार गृहमा झडप र आगजनी, बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन
भारतको आसाममा दुई समूहबीच झडप, दुई जनाको मृत्यु, ४० बढी घाइते

भारतको आसाममा दुई समूहबीच झडप, दुई जनाको मृत्यु, ४० बढी घाइते
प्रहरी र व्यवसायीबीचको झडपमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भण्डारी घाइते

प्रहरी र व्यवसायीबीचको झडपमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भण्डारी घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

