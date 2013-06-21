फ्लोरा एक्स्पोले तान्दै दर्शककाे मन (तस्वीरहरू)

भोलिसम्म चल्ने एक्स्पोमा करिब ६० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने र एक करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १८:२१

७ चैत, काठमाडौं । पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको २७ औँ फ्लोरा एक्स्पोमा दर्शकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । मेलामा दैनिक दर्शक र कारोबार बढीरहेको आयोजकले जनाएको छ ।

फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल(फ्यान)को आयोजनामा चैत ५ गते (बिहीबार) देखि सुरु भएको मेलामा पहिलो दिन ९ हजार ५०० जनाले अवलोकन गरेका थिए । जसमा २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको फ्यानका कोषाध्यक्ष राजकृष्ण बजगाईंले जानकारी दिए ।

यस्तै दोस्रो दिन शुक्रबार १७ हजार ५०० दर्शकले अवलोकन गर्दा २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकामा तेस्रो दिन शनिबार (आज) २१ हजार ५०० दर्शकले अवलोकन गरेका छन् । जसमा ३९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कोषाध्यक्ष बजगाईँले बताए ।

एक्स्पोमा व्यावसायिक ६५, अफिसियल ११, प्रतिस्पर्धात्मक २, फुड २, ल्यान्डस्केप १, सेल्फी १ तथा बीवाईडी ईभी कारसहित १ गरी कुल ८३ वटा स्टल रहेका छन् ।

भोलिसम्म चल्ने एक्स्पोमा करिब ६० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने र एक करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ ।

पुष्प व्यवसाय फ्लोरा एक्स्पो
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

