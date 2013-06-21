फ्लोरा एक्स्पोले तान्दै दर्शककाे मन (तस्वीरहरू)

७ चैत, काठमाडौं । पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको २७ औँ फ्लोरा एक्स्पोमा दर्शकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । मेलामा दैनिक दर्शक र कारोबार बढीरहेको आयोजकले जनाएको छ ।
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल(फ्यान)को आयोजनामा चैत ५ गते (बिहीबार) देखि सुरु भएको मेलामा पहिलो दिन ९ हजार ५०० जनाले अवलोकन गरेका थिए । जसमा २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको फ्यानका कोषाध्यक्ष राजकृष्ण बजगाईंले जानकारी दिए ।
यस्तै दोस्रो दिन शुक्रबार १७ हजार ५०० दर्शकले अवलोकन गर्दा २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकामा तेस्रो दिन शनिबार (आज) २१ हजार ५०० दर्शकले अवलोकन गरेका छन् । जसमा ३९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको कोषाध्यक्ष बजगाईँले बताए ।
एक्स्पोमा व्यावसायिक ६५, अफिसियल ११, प्रतिस्पर्धात्मक २, फुड २, ल्यान्डस्केप १, सेल्फी १ तथा बीवाईडी ईभी कारसहित १ गरी कुल ८३ वटा स्टल रहेका छन् ।
भोलिसम्म चल्ने एक्स्पोमा करिब ६० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने र एक करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4