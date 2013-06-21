इँटाभट्टाको पर्खाल भत्किएर महिलाको मृत्यु   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुरको हरिसिद्धीस्थित होसना इँटाभट्टाको पर्खाल भत्किँदा ५५ वर्षीया तिल्सरी खड्काको मृत्यु भएको छ।
- पर्खाल भत्किँदा चार जना घाइते भएका छन् जसलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
- गम्भीर घाइते जानकी चन्दलाई थप उपचारका लागि मोडल अस्पताल लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्णिमाकुमारी चन्दले बताइन्।
८ चैत, ललितपुर । ललितपुरको हरिसिद्धीमा इँटाभट्टाको पर्खाल भत्किएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–२८ हरिसिद्धीस्थित होसना इँटाभट्टामा आज इँटाभट्टाको पर्खाल भत्किँदा पर्खालले किचिएर रुकुम घर भएकी ५५ वर्षीया तिल्सरी खड्काको मृत्यु भएको हो ।
पर्खाल भत्किएर गम्भीर घाइते खड्काको ठैंबस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्णिमाकुमारी चन्दले जानकारी दिइन् ।
उक्त घटनामा चार जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरूमा रुकुम घर भई सोही इँटाभट्टामा काम गर्ने २७ वर्षीया जानकी चन्द, सल्यानकी २७ वर्षीया शान्ति कुँवर, रोल्पाकी ४६ वर्षीया नन्दकुमारी मगर र दाङकी १९ वर्षीया सुमा कुमाल छन् ।
गम्भीर घाइते चन्दलाई थप उपचारका लागि मोडल अस्पताल लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले बताइन् ।
