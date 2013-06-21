सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

रास्वपाले भन्यो- राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले राजीनामा दिनू

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते २०:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्ति र पदाधिकारीलाई नयाँ सरकारमा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।
  • रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले मेरिटभन्दा बाहिर गएर गरिएको नियुक्ति उपयुक्त नभएको बताउनुभयो।
  • उहाँले मेरिटको आधारमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई मात्र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

८ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्ति र पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।

रास्वपाका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकार बन्न लागेकाले राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘सिधै नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र व्यक्तिले नयाँ सरकार बन्दै गर्दा मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ । जनताले रुचाएका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘यो पार्टीले गरेको निर्णय होइन । सरकारले गर्ने कुरा हो । तर मेरिटभन्दा बाहिर गएर खाएका नियुक्ति उपयुक्त हुँदैन ।’

योग्यता र मेरिटको आधारमा नियुक्ति खाएकोले भने मार्गप्रशस्त गर्नुनपर्ने बुर्लाकोटीले बताए ।

‘मेरिटभन्दा बाहिर गएर गरेको नियुक्ति र मेरिटजस्तो प्रक्रिया मात्र पूरा गरेकाले पनि मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित खबर

सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टू रिकल’ को फ्रेमवर्क बनाउँदै रास्वपा

सांसदहरूलाई फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टू रिकल’ को फ्रेमवर्क बनाउँदै रास्वपा
सरकार गठनको तीव्र तयारी, केही शीर्ष नेता पार्टी चलाउन ‘रिजर्भ’ राखिने

सरकार गठनको तीव्र तयारी, केही शीर्ष नेता पार्टी चलाउन ‘रिजर्भ’ राखिने
‘बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्दैन’

‘बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्दैन’
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
सरकार गठनबारे छलफलमा रास्वपा

सरकार गठनबारे छलफलमा रास्वपा

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

