‘विश्वले इतिहासमै ऊर्जा आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सामना गरिरहेछ’

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ९:३७

११ चैत, काठमाडौं । क्यानडाका ऊर्जा मन्त्री टिम हड्सनले विश्वले इतिहासमै ऊर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा ठूलो अवरोधको सामना गरिरहेको बताएका छन् ।

फाइनान्सियल टाइम्स पत्रिकासँग कुरा गर्दै मन्त्री हड्सनले वैकल्पिक आपूर्तिका लागि ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो देशका उत्पादकहरू उपयुक्त स्थितिमा रहेको बताए ।

ह्युस्टनमा आयोजित सेरावीक ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा अन्तर्वार्तामा हड्सनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ऊर्जा सुरक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यति लामो समयसम्म स्पष्ट भएको थिएन। त्यसैले, धेरै हिसाबले यो क्यानडाको समय हो।’

उनले थपे, ‘इरानको युद्धले एशियाली देशहरूलाई त्यस्तो संकटको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ, जसरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको पूर्ण-स्तरको आक्रमणपछि युरोपलाई हल्लाइदिएको थियो। त्यतिबेला ऊर्जाको बढ्दो लागतले अर्थतन्त्रका ठूला हिस्साहरू ठप्प हुने जोखिम बढाएको थियो।’

उनले विश्व हताश अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उनीहरूलाई एउटा भरपर्दो आपूर्तिकर्ताको आवश्यकता छ।’

ऊर्जा
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
