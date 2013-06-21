एकै दिन ट्राफिक प्रहरीले उठायो १२ लाख जरिवाना, साढे १६ सय चालक कारबाहीमा

११ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले एकै दिन करिब साढे १६ सय चालकलाई कारबाही गरेको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लामा मंगलबार मात्रै १६ सय ४० चालकलाई कारबाही गरिएको हो । उनीहरुबाट १२ लाख ५ हजार ५१० रुपैयाँ बराबरको चिट तथा जरिवाना काटिएको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई ट्राफिकले चिट काट्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुको संख्या बढेको ट्राफिकले बताएको छ ।
